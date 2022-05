El insólito motivo por el que Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo no se casaron

La pareja iba a contraer matrimonio en Lomas de Zamora pero a último momento el evento se canceló. Marcela Tauro reveló el motivo en Intrusos.

La periodista Marcela Tauro dio a conocer que Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo no se habrían casado por un motivo relacionado a la estética. La hija de Claudia Villafañe y Diego Maradona no habría estado conforme con un importante aspecto del evento y decidido cancelar todo.

"No se casaron, ya lo dijimos ayer, pero se supo que pidieron fecha en el Registro Civil de Lomas de Zamora. Viste que hay que hacerse análisis de sangre, yo nunca me casé, pero esos análisis duran un mes", comenzó su descargo la periodista sobre el cambio de planes de Maradona y Osvaldo, quienes iban a casarse el 10 de mayo.

"Habrían cambiado la fecha de casamiento porque se supo que a ella no le gustó el Registro Civil. No sé si estaba sucio, pero abandonado y mandó a pintarlo", agregó Tauro y contó que una chica de limpieza del lugar le dijo al notero de Intrusos, Gonzalo Vázquez, que no era habitual que limpiaran. "Cosa que dudo porque Lomas de Zamora es una ciudad muy limpia", acotó la periodista. Y concluyó: "A ella no le habría gustado y lo mandaron a pintar. El análisis le sirve por el mes y ellos, por las dudas, habían pedido turno en otro Registro Civil".

Tauro lanzó algunas lapidarias declaraciones como remate a su exposición sobre el tema y dejó en claro que duda del casamiento entre la hija menor de Claudia Villafañe y Osvaldo: "Todo es posible porque ellos están muy enamorados. A lo mejor se terminan casando en unos días".

Fuerte denuncia de una expareja de Daniel Osvaldo al futbolista

"Todas las exmujeres hablan mal de él como hombre, como pareja y como padre. Un tipo que no se hace cargo de sus hijos y que, además, no invitó a sus hijos al casamiento de mañana", expresó el periodista Guido Zaffora, quien dialogó con Ana Oertlinger y ésta afirmó que su hijo no recibió invitación al casamiento. "Yo solo sé mi caso y el de Ele. El de Jime no sé. Nosotras lo hicimos público, Ele y yo, pero desconozco", agregó la celebridad.

La madre de Gianluca Osvaldo continuó y terminó de lapidar al deportista: "La ausencia afectiva es un común denominador. Lo que pasa es que no se puede juzgar porque él es muy manipulador. Las cosas de las chicas son de las chicas. Yo sé solo de Ele porque ella lo hizo público. No diría nada igual nada que no hayan dicho por respeto".