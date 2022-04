La insólita conexión espiritual de Marcela Tauro con los padres de Jorge Rial: "Fue fuerte"

La periodista reveló que un médium actuó como canal entre ella y los progenitores de Jorge Rial. Marcela Tauro contó las revelaciones que el profesional hizo sobre su vida.

Marcela Tauro reveló una insólita experiencia que tuvo con los padres de Jorge Rial cuando éstos ya habían fallecido. La periodista dejó mudos a todos al dar a conocer cómo fue la conexión espiritual que tuvo con los progenitores de su exjefe a través de un médium.

"El año pasado hice una entrevista con un médium de los Estados Unidos en mi (cuenta de) Instagram. Le había escrito hacía mucho y me contestó justo cuando me fui de Intrusos. Para mí, eso ya fue una señal", comenzó su relato la panelista en una entrevista en LAM. Tauro dejó en claro que tenía cierta inseguridad ante de hacer la entrevista, ya que el médium le había pedido que no charlaran hasta ese momento. "Yo, siempre malpensada, pensé que me había googleado", soltó.

La actual panelista de Intrusos dejó en claro que cambió de parecer ni bien empezó el reportaje, en el que el médium le decía datos sobre su vida a los que era imposible acceder a través de Google. "Pero cuando empezó a nombrarme a mi papá, a un bebé que yo perdí. Mi papá se llamaba Luis y él me dijo: 'Hay un hombre que se llama Luis que dice que te bañaba de chiquita'. Eran cosas que nadie podía saber", continuó la celebridad.

La conexión de Marcela Tauro con los padres de Jorge Rial

"Fue fuerte, y cuando terminó el vivo, me dice: ‘Acá viene una pareja que murió hace mucho, muy buena gente, muy juntitos, casados durante años... y te quieren decir algo’. Y yo escuchaba mal, pero me dice ‘se llaman Victoria y Ramón’", enunció Marcela Tauro sobre el anunció que le hizo el médium que la descolocó. La periodista le respondió que no tenía parientes de sangre con esos nombres, que no sabía quienes eran. "Dicen que dejes todo lo que te está pasando en manos de ellos", le informó el profesional.

Tauro contó que fueron sus seguidores quienes le informaron que se trataba de los nombres del padre de Jorge Rial. Pía Shaw le consultó si le contó a Rial sobre esto y ella respondió tajante: "No, si estaba peleada. ¿Qué le iba a decir, si él no cree en esto? La verdad es que dudé, pero me iba a decir que estaba loca. Fue un lindo mensaje. Pero para mí, es diferente, porque yo creo". Por su parte, Rial reaccionó a ese momento en Twitter con un sarcástico comentarios: "¿Esto está saliendo al aire?".