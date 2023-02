El insólito motivo por el que Camila Homs rechazó la camiseta de Argentina: "Dijo que no"

La exesposa de Rodrigo de Paul no habría querido desfilar con la camiseta de Argentina, según reveló una panelista de TV. Camila Homs habló sobre su presente amoroso y sorprendió a todos.

Camila Homs habló sobre su actual estado amoroso y una panelista de televisión contó que la exbotinera no habría querido desfilar con una camiseta de Argentina. La comunicadora dio a conocer la razón que Homs dio para no aceptar esa propuesta.

"Estoy separada. No estoy de novia pero estoy bien", contó Homs su momento personal y el cronista de Mañanísima le consultó por el encuentro que tuvieron hace algunos días ella y Charly Benvenuto, su última pareja. "Estuvo todo bien, compartimos momentos", reveló la modelo tras coincidir con su ex en Uruguay.

El periodista le preguntó a Homs por los rumores que indicaron que había hecho cuentas trucas en las redes para criticar a Tini Stoessel y bancar su propia imagen. "No tengo tiempo para eso. Si tendría tiempo para tener cuentas truchas, sería la número uno en cuentas truchas", respondió de manera contundente.

La panelista del ciclo conducido por Carmen Barbieri en Ciudad Magazine se pronunció sobre la propuesta nacionalista a Homs y soltó: "Se le pidió si quería desfilar con la camiseta de Argentina, pero ella dijo que no 'no' por respeto", según citó Primicias Ya.

La supuesta exigencia de Tini a Rodrigo De Paul en relación a Camila Homs

"El tema acá es que todo esto se habría complicado por expreso pedido de Tini Stoessel, a tu ex no la quiero en Madrid fue la frase que me enviaron en las últimas horas, esto define un claro pedido de la 'Triple T' a su pareja", enunció el periodista Juan Etchegoyen. Y sumó: "Esta versión tan potente no me sorprende, que quieren que les diga, yo te conté ya que Tini nunca quiso que Camila viaje al Mundial y por eso no viajó. Hay toda una especulación por la fecha en la que volverá Tini Stoessel a la Argentina. Yo tengo el dato de que su pasaje de vuelta coincidiría justo con el viaje de Camila Homs a Europa. La fecha de pasaje que tiene la triple T para su regreso al país es el 9 de febrero, pero, obviamente, puede cambiarlo".

El comunicador había contado semanas atrás que Tini tendría una estrategia para no cruzarse a Homs en su viaje a Europa: "Tini estará acá en esos días. En ese momento, se cree que De Paul ya estará con sus hijos en Madrid. Pregunté si esto tiene que ver con que Tini no quiere cruzarse a Camila ni a sus hijos, pero no me dijeron nada. Siempre se dijo que ella no quería vínculo con los hijos de Rodrigo".