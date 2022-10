El insólito cruce de Mirtha Legrand con Chiche Gelblung: "Está grande"

Mirtha Legrand dialogó con la prensa y disparó muy picante contra Chiche Gelblung.

Mirtha Legrand sorprendió al apuntar contra Chiche Gelblung, que en los últimos días criticó con dureza tanto su programa como el de su nieta Juana Viale. "Está grande Chiche", disparó picante la conductora de La noche de Mirtha, visiblemente molesta con lo que el periodista opinó.

Después de dos años y medio de ausencia en la pantalla chica, Mirtha Legrand volvió a la pantalla de El Trece y ya protagonizó varias polémicas. Por ejemplo, el sábado pasado la diva se cruzó con L-Gante en la mesaza cuando el cantante le remarcó que no le había gustado sus palabras ante el nombre que le puso a su hija Jamaica.

En ese sentido, Mirtha también aprovechó una breve charla que tuvo con la prensa a la salida de la grabación de su programa para responderle muy dura a Chiche Gelblung, que había criticado con fiereza su regreso a la televisión. En un primer momento, la diva reconoció que no le gustan nada los reproches a su nieta: "Me duele. Juana es una mujer muy valiosa. Como conductora tiene su estilo, su personalidad. Lo hace muy bien, es encantadora, es simpática, es preciosa, es divina y lo hace con mucho encanto. Tiene su público".

Pero lo más picante llegó cuando le consultaron por los dichos de Chiche en LAM, filoso contra el primer programa de la diva en su regreso. "Ya está muy grande Chiche para criticar", replicó de forma insólita Mirtha Legrand, que tiene casi 20 años más que el reconocido periodista.

Qué había dicho Chiche Gelblung

En diálogo con LAM, el histórico periodista había sido muy crítico con el regreso de Mirtha a El Trece y la producción del ciclo. Cuando Pía Shaw le preguntó por la vuelta de la diva, Chiche fue lapidario: "El primer programa fue un horror, horrible la mesa, un desastre. No sé por qué no la cuidan un poco más; la dejan sola caminando con pasos inseguros". "La producción no es lo que merece Mirtha", agregó durísimo.

Por otra parte, Gelblung no se privó de también atender a Juana Viale, quien cubrió a su abuela durante su ausencia y se terminó quedando con el programa de los domingos al mediodía. "Y lo otro que me molesta mucho es que ahora el almuerzo se llame Almorzando con Juana. Ella no inventó nada, esa marca es Mirtha. No le va bien, no tiene volumen para manejar eso. Tenés que respetar la historia de esa marca, esa marca es Mirtha Legrand", cerró Chiche, muy crítico.