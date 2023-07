El insólito audio que descolocó a todos en pleno vivo de Telefe: el video

Un audio enviado por el público encendió las alarmas en Telefe y la conductora del ciclo se mostró atónita ante lo sucedido.

Juariu vivió un sorprendente momento en pleno vivo del ciclo de streaming del canal oficial de YouTube de Telefe. La influencer es la conductora del programa que se basa en reaccionar en vivo a las emisiones de los realities que salen al aire en el canal de las pelotas, en este caso, Masterchef Argentina.

La celebridad de redes estaba junto o a la exparticipante del reality show conducido por Wanda Nara, Silvana, cuando escucharon un audio que las dejó atónitas a ambas. Otra de las dinámicas del ciclo se basa en reproducir audios que envía la gente que está conectada al streaming y opinar sobre ellos.

"Hola, ¿cómo están? Les queremos mandar muchos saludos a Silvana y pues nada, antes la mirábamos mucho y cocinaba muy bien. Papi, mirá quién está acá", soltó en el audio un nene. Acto seguido, se escucha que le muestra a su padre lo que estaba haciendo y el adulto le dice: "¿Con quién estás hablando?" y, al instante, se escuchan golpes y llanto por parte del niño.

Al no saber si se trataba una broma o de un hecho real, la conductora que también participó de Masterchef se quedó con una sensación extraña después de escuchar el audio y se miró con la exconcursante de Telefe sin decir nada. Como no podía ser de otra manera, usuario recortaron el video en el momento, lo compartieron en las redes sociales y se volvió viral.

Las palabras de un ex-Masterchef a Wanda Nara

"Me enteré de la noticia. La verdad que Wanda cuenta con todo mi apoyo. Seguramente ya habrá algún momento de reencontrarnos, pero le mando mucha fuerza. Solamente quiero decirle que la quiero mucho y que estoy para devolverle todo el amor que ella me dio", sostuvo el concursante Antonio después de que se conociera que Wanda Nara estuvo internada. La conductora de TV acudió por control a hacerse una serie de estudios y, como le dieron los niveles de glóbulos blancos y el bazo dilatado, se quedó internada para hacerse más análisis.

El descargo de Wanda Nara en su cuenta de Instagram

"Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero", relató la conductora en su posteo. Y aludió a la información que Jorge Lanata soltó sobre su salud cuando no había un parte médico oficial: "Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos".

La reacción de los famosos al mensaje de Wanda Nara

La esposa de Mauro Icardi recibió cálidos mensajes por parte de figuras del espectáculo en la sección de comentarios de su publicación:

Marcelo Tinelli

"Toda nuestra familia te ama. Y estamos con vos, con Mauro, con tus hijos y toda tu familia, siempre al lado de ustedes. Fuerza amiga querida. Va a estar todo bien"

Yanina Latorre

"Vamos con todo para adelante! Vos podes!"

Ana Rosenfeld

"Te quiero"

Pitty, La Numeróloga

"Te quiero mucho!! Ya te lo dije y te lo repito: estoy con vos en todas"

Soledad Pastorutti

"Besos y abrazos!"

Al mismo tiempo, muchos famosos solo publicaron emoticones de corazones, como Marley, Zaira Nara, Brenda Gandini, Ángel de Brito, Juariu y Jimena Barón.