El insólito anuncio de Yanina Latorre sobre su carrera como actriz: "Tengo que estudiar"

La panelista de televisión expandirá el campo de su vida profesional y se animará a un nuevo desafío. Yanina Latorre reveló con qué famoso actor compartirá elenco.

Yanina Latorre dejó atónitos a todos sus compañeros de LAM cuando anunció que se dedicará a la actuación. La panelista de programas de espectáculos tendrá su debut como actriz y compartirá elenco con un reconocido galán de novelas.

La madre de Lola y Dieguito Latorre reveló que su debut se dará en una serie, aunque aclaró que todavía no puede contar mucho por cuestiones contractuales. "¿Chapás con alguien?", le preguntó la panelista Pía Shaw. "Espero que no", respondió Yanina sin escrúpulos. Además, la exparticipantede Bailando por un sueño aseguró que uno de sus compañeros será un actor del que estuvo toda su vida enamorada de manera platónica.

"Tengo un papel, no es un bolo. Tengo que estudiar, tengo una coach, la semana que viene empiezo y en junio empiezo a rodar", comentó la esposa de Diego Latorre sobre cuán ambiciosa sería su primera incursión en la actuación. "Hacés de buena. Bueno, es ficción", ironizó Ángel de Brito por el espíritu picante que la angelita tiene en su programa. "El actor es Luciano Cáceres", anunció luego.

Estefanía Berardi le consultó a Latorre por los celos que podrían despertarse en su esposo si le toca hacer una escena jugada con un actor y ella respondió con un frase fiel a su estilo: "Me la chupa".

La disputa entre Nazarena Vélez y Yanina Latorre

Ángel de Brito publicó hace algunos días un capturade pantalla de un chat entre Nazarena Vélez y una seguidora que le había enviado un video en el que Latorre opinaba sobre el conflicto entre Barbie Vélez y Federico Bal por violencia. "Lo vi. La verdad es que me parece un pelotuda teniendo una hija. Pero ya pasó, hoy tengo una relación muy linda. El clima en LAM es muy lindo", reza la respuesta de Nazarena a su seguidora. "Twitter no es un lugar en donde tenés que defender a tu hija si ves que le pegaron. Yo creo que había violencia pero de los dos lados y que un vínculo de violencia no lo hace a él un golpeador. No está bueno verla golpeada y con los ojos llorando", había opinado Latorre en 2016.

Fiel a sus códigos, De Brito hizo pública esta conversación en su cuenta de Twitter para sembrar cizaña entre la actriz y la panelista. "OK, LAM", escribió el periodista en el pie de foto de su posteo.