Mirtha Legrand utilizó sus redes sociales para mostrar su apoyo a la universidad pública tras recibir su Doctorado Honoris Causa de la UBA.

Mirtha Legrand es una de las personalidades más destacadas del mundo del espectáculo y viene de protagonizar una situación que generó muchas reacciones: recibió su Doctorado Honoris Causa de la UBA. En medio del conflicto del gobierno por el desfinanciamiento a las universidades, la conductora de 97 años utilizó sus redes sociales para mostrarse agradecida por esta distinción y lanzó un comentario en sintonía con las polémicas medidas de Javier Milei.

En la jornada del miércoles 16 de octubre, Mirtha Legrand recibió su Doctorado Honoris Causa de la UBA en el Festival Internacional de Cine organizado por la misma casa de estudios. La conductora no solo recibió la distinción, sino que a través de una conferencia de prensa, defendió a la universidad pública mostrándose completamente en desacuerdo con las medidas del gobierno de Milei.

El posteo de Mirtha Legrand tras haber recibido una distinción por parte de la UBA.

Horas más tarde, utilizó su cuenta de Twitter para escribir cómo se sintió durante la jornada del miércoles. "Quiero agradecer a la UBA por el hermoso homenaje que recibí hoy. Estoy muy emocionada por haber sido reconocida con el premio Doctor Honoris Causa y quiero compartirlo con todos ustedes, que son quienes lo han hecho posible y me han acompañado durante toda mi carrera", expresó Mirtha.

"Es un orgullo afirmar que a partir de hoy me pueden llamar Dra. Legrand", culminó con orgullo por lo que significa la universidad pública. "Mientras una potencia mundial como Estados Unidos tiene sólo 10 universidades públicas, Argentina, señores, tiene 70", fue una de las declaraciones de "La Chiqui" en su rueda de prensa.

Mirtha Legrand expuso la debilidad que Milei nunca quiso decir en sus 53 años: "Es"

Mirtha Legrand es una de las conductoras con más éxito en la televisión argentina y, aún a sus 97 años, sigue trabajando al frente de La Noche de Mirtha Legrand, el ciclo que se emite todos los sábados por la noche a través de El Trece. En las últimas horas, la mediática apareció frente a las cámaras en un evento, aprovechó para hablar de Javier Milei y expuso la debilidad menos pensada del presidente, motivo por el cual su comentario causó todo tipo de reacciones en el ambiente del espectáculo.

El martes 30 de julio por la noche, Mirtha Legrand dijo presente en un evento realizado por la Revista Para Ti donde también estuvieron varias personalidades del espectáculo. Al arribar al lugar, respondió varias preguntas por parte de la prensa. Y entre ellas, hubo una vinculada a Javier Milei, con quien tuvo varios tensos idas y vueltas.

En el marco del romance casi confirmado entre Milei (53 años) y Yuyito González (64 años), quienes se mostraron juntos en el Teatro Colón hace pocos días, Mirtha Legrand fue contundente. "No, no me gusta la pareja", lanzó. Por este comentario, le pidieron que explique cuál es el motivo por el que no le gusta el vínculo entre el presidente y la exvedette.

"Ella es muy alta y él es muy bajo", soltó entre risas "La Chiqui". Rápidamente cambió de tema, ya que hubo cierta tensión con el Presidente poco tiempo atrás. Cabe recordar que Yuyito González reveló que le gustaría iniciar una relación con el líder de La Libertad Avanza. "Es un hombre muy atractivo", dijo.