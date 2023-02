El inesperado mensaje de Agustín para Marcos de Gran Hermano: "Ya no podés ayudarme"

El exparticipante escribió un llamativo mensaje para su amigo a horas de la gala de eliminación que tiene a Marcos como protagonista.

A horas de la nueva gala de eliminación de Gran Hermano, Agustín Guardis le dedicó un inesperado mensaje a Marcos Ginocchio y sorprendió a todos sus seguidores. El exparticipante del reality decidió dedicar un sentido mensaje a su compañero a horas de que se defina el próximo eliminado.

Luego de haber abandonado la casa, volver en instancia de repechaje y salir del programa nuevamente el pasado domingo 29 de enero, Agustín decidió mostrarle su apoyo a Marcos con un particular mensaje en redes sociales. Precisamente, Guardis volvió a reafirmar su deseo de que gane el salteño y le mandó sus fuerzas para que la gente no lo vote en esta ocasión.

En este marco, Agustín dedicó un mensaje en Twitter inspirado en El Señor de los Anillos y en referencia al apodo de "Frodo" que le pusieron los seguidores del programa. "Tranquilo... a donde yo voy vos no podes ir, no es tu tiempo. Ya no podes ayudarme mas", empezó por escribir Guardis horas antes de que Marcos se dispute en la placa con Julieta, Nacho y Ariel.

"No tengas miedo este siempre fue mi destino. Las ultimas paginas de esta historia no las escribe Frodo, son para vos amigo mío", continuó Agustín en su mensaje. Por último, sentenció: "Te voy a estar esperando en la cima del mundo para verte ganar".

El inesperado comentario en Gran Hermano que expuso a Marcos y Julieta: "Le gusta"

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio vivieron un incómodo momento en la casa de Gran Hermano a raíz de un comentario emitido por una de las participantes. Mientras varios de ellos se encontraban bailando en el patio, Daniela Celis expuso a los jóvenes de una manera contundente.

Walter "Alfa" Santiago, Camila Lattanzio, Julieta, Daniela y Lucila "La Tora" Villar estaban bailando en el patio de la casa, mientras que Marcos y Ariel Ansaldo se ubicaban sentados en uno de los sillones frente a ellos. "¿No te gusta ese que está ahí?", le preguntó el participante de 61 años a "Cami" refiriéndose al salteño.

Inmediatamente después, Daniela redobló la apuesta y lanzó: "A ese le gusta otra". Esto se debe a que tanto Marcos como Julieta han protagonizado situaciones tensas durante el transcurso del reality show de Telefe y no sólo se dieron cuenta los seguidores del programa sino también sus compañeros de la casa.

"¡Ah, le gusta otra! ¡Ehhh!", gritó "Alfa", arengando a la expresión de Daniela. A los pocos segundos, Julieta se retiró del lugar sin decir una sola palabra al respecto. En cuanto a "El Primo", tampoco dijo nada y se quedó absolutamente callado.