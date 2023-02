Agustín dijo lo que todos imaginaban de Marcos de Gran Hermano: "Todas las chicas"

Agustín Guardis de Gran Hermano reveló un dato sobre Marcos Ginocchio que sorprendió a todos. Qué dijo el exparticipante del reality show de Telefe.

Agustín Guardis, reciente eliminado de la casa de Gran Hermano, reveló detalles con respecto a la postura de Marcos Ginocchio con sus compañeras mujeres. El joven oriundo de La Plata expuso una historia del salteño que nadie sabía y generó sorpresa en los fanáticos del reality show de Telefe.

"Él tiene una historia que quedó inconclusa afuera, Ya se encargará de contarlo cuando salga", precisó Agustín en diálogo con LAM, programa conducido por Ángel De Brito en América TV. "Frodo" visitó distintos ciclos televisivos tras su eliminación de Gran Hermano, y en esta oportunidad, filtró algunos pormenores de la vida privada de su mejor amigo.

"Pero te lo contó en la casa, no te lo contó en secreto en el baño", respondió De Brito. "No, bueno, yo no conozco la profundidad", dijo Agustín, cuando en ese momento, el conductor lo acorraló y le preguntó sobre Julieta Poggio, la participante que vincularon en más de una oportunidad con el salteño.

"¿Él no se vincula con nadie por esto? Mucho se hablaba de Julieta", le expresó. "Todas las chicas le están encima a él. Es fachero. Siempre le están rompiendo las guindas a Marcos", sostuvo el platense, quien a su vez advirtió: "No le gusta que nadie le esté encima atosigándolo".

Un conductor de Telefe ridiculizó a Agustín de Gran Hermano y lo destrozaron: "Nada que ver"

Agustín Guardis, el último participante que quedó eliminado de Gran Hermano, recibió comentarios que dieron que hablar en las redes sociales por parte de un integrante de Telefe. Por este motivo, los seguidores del reality show realizaron su descargo con comentarios contundentes y en defensa de "Frodo".

"Yo nunca entendí el juego de Agustín, nunca lo explicó. Nunca dijo 'quiero hacer esto, si llego a la final voy a hacer esto otro'", expresó Diego Poggi, quien conduce los streams en Pluto TV de Gran Hermano al igual que su compañera Juariu. Hasta ahí, no hubo ningún comentario que alarme a los fanáticos del programa ni a quienes apoyan a Agustín.

Luego habló de su ingreso a través del repechaje y consideró qué es lo que hizo para él. "Lo único que sé es que apenas entró a la casa con ese '¡Marcos, Marcos, Marcos! ¡Te extrañé!", lanzó recordando con tono de burla burla el abrazo entre "Frodo" y el salteño, quienes se convirtieron en mejores amigos.

"A partir de ese momento se le pegó a Marcos porque afuera lo banca un montón de gente al 'Primo'", cerró Poggi. Lejos de esquivar su opinión, los seguidores de Gran Hermano destrozaron al experiodista de TN por sus comentarios. "Nada que ver lo que dice, Agustín estuvo con Marcos desde el principio"; "¿Y a este quién lo conoce?"; "Poggi amargo", fueron algunas de las expresiones de la gente en redes sociales.