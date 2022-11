El inesperado comentario del hermano de Guido Kaczka al conductor de El Trece: "Excede"

Emiliano Kaczka reapareció en la TV argentina y realizó un sorpresivo comentario sobre su hermano Guido Kaczka. Qué dijo sobre el conductor de Los 8 Escalones, programa que es emitido por El Trece.

El hermano de Guido Kaczka volvió a decir presente en la TV argentina. Luego de varios años alejado de las cámaras, Emiliano Kaczka reapareció en una entrevista que le concedió a Susana Roccasalvo en Implacables (El Nueve) y lanzó inesperados comentarios sobre el conductor de Los 8 Escalones (El Trece).

Luego de repasar algunos de sus trabajos en series como María Marta, el crimen del country, Casados con Hijos o en la película La Mano de Dios (interpretó a Jorge Cyterszpiler, representante de Diego Maradona), Emiliano fue consultado sobre el presente de su hermano, quien es muy ponderado por su trabajo en TV y también en radio.

"De chico era como ahora de adulto. Era un actor brillante, un superdotado. Además, el amor que tiene como profesión, todo lo que trabaja, lo que da, su entrega... es merecido. Él lidera en radio y en televisión, es muy competitivo", expresó el mayor de los Kaczka, a modo de elogio sobre su hermano.

Luego, otra de las panelistas del programa le resaltó que ambos son parecidos en el aspecto físico y finalmente le preguntó si le gustaría trabajar con Guido en sus productoras. "Si nos ves juntos, no somos tan parecidos. Mi mamá nos distingue, ja. Es verdad que hay un aire de familia y dicen que modulamos igual...", respondió en principio. Y remató: "No sé si me gustaría trabajar con él. Trabajamos en Clave de Sol y, a partir de ahí, nunca más volvimos a trabajar. Tendría que ver, ver cómo se podría dar...".

Los hermanos Guido Kaczka y Emiliano Kaczka.

Otra periodista también le señaló que por su carisma podría conducir un programa de TV. De todas formas, Emiliano Kaczka le marcó: "Excede un poco la espontaneidad. Los conductores lo tienen que saber hacerlo. Mi hermano, Susana... yo la verdad que para eso no tengo pasta". Y concluyó: "A mí me gusta actuar".

Guido Kaczka filtró una intimidad sobre su infancia en Los 8 Escalones

Guido Kaczka compartió con todos los participantes de Los 8 Escalones las vivencias que tenía cuando era chico. Luego de ir al escalón Retro, el conductor del programa que se emite por El Trece se puso a hablar de situaciones con su familia que nunca había revelado.

"¿Qué se utilizaba como ruedas en los kartings caseros que se usaban en los 60 y 70?", fue la pregunta que generó el sinfín de anécdotas de Guido, cuya respuesta correcta era rulemanes. "No se medía bien las consecuencias de esos carros con rulemanes. Mi papá me largaba en la colectora de Gaona", describió.

"Encontrábamos una bajada con los vecinos. '¡Ahí va Guido!' les gritaba, y me largaba hasta abajo. No había tanta consciencia de la seguridad en aquellos tiempos", agregó al relato. Después continuó la dinámica del programa, pero se detuvo en otra pregunta que despertó otros recuerdos.

"¿Con qué material estaban hechos muchos de los conjuntos deportivos de los 80?", preguntó a una participante que respondió "tela de avión". "Mi papá y mi mamá se les ocurrió comprarnos a todos los hermanos conjuntos de telas de avión. Eran fluorescentes. Parecíamos boyas por la calle, nos poníamos todos juntos, con colores verdes, rosa", concluyó Guido.