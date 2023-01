El inesperado apoyo de L-Gante y Lit Killah a un Gran Hermano

L-Gante y Lit Killah apoyaron públicamente a un participante de Gran Hermano cuya estadía en la casa más famosa del país corre serio riesgo.

Lit Killah y L-Gante apoyaron públicamente a un participante de Gran Hermano que el domingo podría abandonar la casa más famosa del país y asombraron a buena parte de los espectadores. "Tiene que ganar sí o sí", incitó a sus seguidores el cantante de trap durante un concierto, mientras que el referente de la cumbia 420 reposteó en sus redes sociales una historia donde se exponen los motivos para salvar a uno de los nominados.

Gran Hermano es un éxito absoluto y su constante presencia en las redes sociales es una clara muestra de ello. Cada semana, el reality consigue colarse una vez más en las tendencias con lo que sucede dentro de la casa más famosa del país y las celebridades no son ajenas al certamen. Pero lo que asombró a muchos en las últimas horas fue que dos artistas muy reconocidos de la actualidad salieron públicamente a bancar a un participante cuya permanencia en Gran Hermano corre serio riesgo.

El primero fue Lit Killah, que es oriundo de González Catán, el mismo barrio que Thiago Medina, y le dedicó unos minutos de su concierto en La Matanza para pedirle a sus seguidores que ayudaran a que el joven de 19 años no tenga que abandonar la competencia el próximo domingo. Es que Thiago quedó en la placa de nominados por primera vez desde que arrancó Gran Hermano y las redes no le perdonan cómo trató a Daniela Celis y su "traición" a Alexis "Conejo".

Quien también se sumó al pedido para ayudar a que no eliminen a Thiago fue nada menos que L-Gante. El referente de la cumbia 420 reposteó una publicación en sus historias de Instagram en la que se enumeran una serie de razones para que el joven de 19 años nacido en González Catán continúe en Gran Hermano.

El fuerte apoyo de Lit Killah y L-Gante a Thiago Medina

Alexis "El Conejo" reveló qué pasa entre Marcos y Julieta en Gran Hermano

El "ship" entre Marcos y Julieta Poggio genera furor en las redes sociales desde hace meses. Día a día, Twitter se llena de videos de los dos juntos que revelan la gran conexión que tienen y los momentos de tensión que viven a diario en la casa.

Alexis "El Conejo" Quiroga, el reciente eliminado del reality, fue interrogado al respecto durante un vivo con Juariu y no pudo evitar contar la verdad. "¿Que opinás de Marcos y Juli, 'Cone'?", le preguntó una fanática. Juariu también quiso saber e insistió con la pregunta: "¿Qué opinás? ¿Para vos se gustan o no?".

"A Marquitos me suena que sí", soltó "El Cone", dejando completamente expuesto a su compañero. Sin embargo, opinó que no es mutuo porque Julieta tiene novio afuera de la casa y parecería no tener en mente engañarlo. "A Juli la veo muy enamorada de su novio", aseguró el cordobés.