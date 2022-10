El inesperado anuncio de Viviana Canosa: "Nos vemos"

Tras su salida de A24, la conductora ultramacrista dejó un mensaje en redes sociales que llamó la atención a sus seguidores y a todo el medio.

La conductora Viviana Canosa ya lleva dos meses fuera de la televisión luego de su salida de la señal de noticias A24. Sin embargo, la comunicadora dejó un mensaje en redes sociales que llamó la atención a sus seguidores y a todo el medio.

La periodista usó sus redes para comunicar que estará como invitada en un programa de uno de sus colegas amigos: "¡La semana que viene si Dios quiere nos vemos en la tele, voy a visitar a un querido amigo y gran periodista! Los mantengo al tanto...". Además, Canosa aseguró que tiene "mucho para decir".

Al ser consultada si estaría en La Nación + junto a Jonatan Viale por un seguidor, Canosa manifestó: "No, con Jony ya estuve, esta vez le toca a otro amigo de TN".

Qué dijo Viviana Canosa sobre su salida de la televisión

Viviana Canosa habló a fondo sobre el contexto de su renuncia a A24 y la batalla contra todo América TV. La periodista no dio ninguna entrevista, sino que se mostró a través de un vivo de Instagram que duró media hora, en el que tocó distintos temas que apuntan directamente contra el canal.

Pasado un mes de su renuncia, Canosa reapareció pero no fue en ninguna pantalla de la televisión argentina. Mediante un vivo en su cuenta de Instagram, acompañada del equipo de producción que estaba en su programa, rompió el silencio para realizar declaraciones en torno a este tema.

"Siempre después de cada episodio pude decir y hacer lo que quería, pero esta vez fue imposible", expresó. "Yo no pensé en la plata y no pensé en mi ego, solo pensé en no defraudarme y no defraudarlos a todos ustedes", agregó Canosa tras el hecho.

Por otra parte, se refirió al momento en que su programa Viviana Con Vos salió al aire sin su presencia: "Como si esto fuera poco, el lunes me desayuné con otra noticia. Fue una gran provocación la que hicieron conmigo". Visiblemente fastidiada, Canosa se quejó de la decisión del canal y la interpretó como un ataque. "Diez minutos, la cortina musical del programa. Diez minutos donde yo no aparecía, aparecía una silla vacía. Lo sentí como violencia psicológica no solo conmigo, sino con todos ustedes que me siguen a diario", manifestó. En esa línea, la conductora se victimizó y agregó: "Estuve en todas las listas negras habidas y por haber".