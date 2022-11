El incómodo momento en vivo entre Analía Franchín y Georgina Barbarossa "Decías que era insoportable"

La panelista de televisión cruzó a la conductora y la deschavó en presencia de un concursante de GH. Georgina Barbarossa había tenido declaraciones en contra de Juan de Gran Hermano y Analía Franchín la expuso para ponerle picante al momento televisivo.

Analía Franchín y Georgina Barbarossa vivieron un momento incómodo en pleno vivo de Telefe cuando el último eliminado de Gran Hermano, Juan Reverdito, se presentó en el programa. La panelista expuso a la conductora al referirse a los dichos que había tenido en contra del concursante.

Analía ha demostrado en numerosas ocasiones su falta de empatía con Juan, a quién lo consideró un jugador con malas actitudes dentro de la casa, así como gran parte del público. "Estoy feliz y contento y más feliz cuando la vi a Franchín. ¡Te quiero, eh! ¡Sabelo!", comenzó a modo sarcástico Juan, quien sabía que no era bancado por la panelista. Y ella, redoblando la apuesta, soltó: "¡Pará! Vamos a contar lo que pasó fuera del aire que dije ‘vino mi amigo Juan’".

"¡Totalmente! ¡Una alegría verte! ¡Espectacular!", volvió a arremeter Juan con ironía. Acto seguido, Franchín se cansó e involucró a Barbarossa en su respuesta: "La conductora te dice ‘mi queridísimo amigo Juan’ y te mandó a… No sabés cómo te hundió los primeros días. ¡Decías que era insoportable!".

Barbarossa le puso humor a la situación y le respondió a Franchín con una comparativa entre los niveles de maldad de ambas: "Tan yegua como vos, no". En su entrevista al taxista, la conductora le dijo que era muy "comecocos" con los demás participantes y él respondió, a modo de broma: "Me equivoqué", en alusión a la frase que se viralizó por la cantidad de veces que la dijo tras salir de la casa de GH.

El llanto de Juan en el programa de Georgina Barbarossa

"Mi hijo a los 8 años viajaba solo en colectivo porque yo laburaba todo el día en una concesionaria de autos", comenzó su descargo Juan entre lágrimas, sobre su historia de vida. Y agregó: "Cuando la mamá de mi hijo estaba embarazada teníamos casa propia y en el medio me enteré de que estaba hipotecada y nos quedamos sin casa".

Cuando el exparticipante se quebró en llanto, Barbarossa se acercó a él para contenerlo, le alcanzó pañuelos y le preguntó si estaba más sensible tras salir de la casa de Gran Hermano. Juan contestó que sí, que se arrepiente de haberse equivocado y no mostrarse como realmente es, aunque reconoció que recibió mucho amor en la calle. "La gente con respeto me pide fotos, me dicen te equivocaste en el juego, pero bueno onda", cerró el cuarto eliminado del reality.