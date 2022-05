El incómodo momento de La Sole con su marido en los Martín Fierro: "Acá no"

Soledad Pastorutti pasó un incómodo momento en la fiesta de los Martín Fierro. Luego de la ceremonia, la cantante argentina observó una situación que no le agradó.

Soledad Pastorutti pasó un momento incómodo en la fiesta posterior a los Martín Fierro 2022. Junto a su marido, observó una situación que no le terminó de cerrar y optó por marcharse del recinto.

La cantante fue una de las grandes figuras de la noche en la entrega de los Martín Fierro 2022. Habiendo integrado La Voz Argentina, ganando la terna correspondiente a dicho programa y musicalizando el emotivo video en donde se recordaron a los artistas fallecidos, "La Sole" tuvo un papel preponderante. Sin embargo, en la fiesta posterior a la ceremonia, la cantante observó una situación incómoda y decidió irse del boliche junto a su marido.

De acuerdo a lo expresado en Mañanísima, la famosa artista argentina no tomó de la mejor forma el trato entre los famosos que estuvieron en la pista de baile. Hace pocos días, se conocieron detalles de este evento en donde aseguraron que "chaparon todos con todos", y esto fue lo que habría molestado a Soledad.

“Me enteré que Soledad Pastorutti entró a la fiesta post Martín Fierro pero cuando vio ese zoológico dio media vuelta y se fue”, reveló Estefi Berardi en el programa conducido por Carmen Barbieri. "La Sole" estaba junto a Jeremías Carlos Audoglio, con quien contrajo matrimonio hace 15 años. “Estaba de la mano con el marido y dijo ‘acá no me meto’ y se fue, llegó se arrepintió y se fue”, concluyó la panelista.

Cómo fue la escandalosa fiesta post Martín Fierro: "Todos con todos"

La fiesta posterior a los premios Martín Fierro 2022 dejó como saldo una enorme cantidad de chismes. Además de los videos de “La China” Suárez besándose con Rusherking y del pico entre Lali Espósito y Mariana Gernesio Peña, pasaron muchas más cosas que quedaron en secreto. “Pampito”, panelista de Momento D, aseguró que fue un descontrol y que todos se besaron con todos.

Aparte de los famosos que asistieron a la ceremonia, también estuvieron presentes otras figuras públicas, como “La China” y Rusherking, y algunos periodistas de espectáculos, como Ángel de Brito. Fueron pocos los videos que se filtraron de la noche, pero según personas que estuvieron presentes, hubo muchos besos entre famosos.

“Yo no quiero decir nada, tampoco puedo revelar la fuente… Pero me hablaron sobre el after party de los Martín Fierro y el pico de Lali con Mariana fue un jardín de infantes al lado de lo que fue eso”, soltó “Pampito”. Y señaló: “Dicen que se chaparon todos con todos en esa fiesta. ‘La China’ cayó con Rusherking, hay un video de ellos. Estas son imágenes que nos llegaron en exclusiva”.