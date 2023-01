El importante cambio que analizan en Gran Hermano tras una sorpresa

Analizan importantes cambios en Gran Hermano después de una inesperada novedad, a la que se suma también el comienzo de El hotel de los famosos en El Trece.

En Gran Hermano analizan un importante cambio para el futuro en el reality de Telefe luego de que recibieran una inesperada sorpresa tras la reciente eliminación de Coti. El programa más visto de la televisión argentina analiza modificaciones ante la llegada de nueva competencia en El Trece con el regreso de El hotel de los famosos.

Desde que comenzó esta nueva temporada, Gran Hermano es sin dudas el ciclo más visto de la televisión argentina, superando con facilidad a todos sus rivales. Pero a partir de este lunes 9 de enero tendrá como nuevo competidor a El hotel de los famosos, uno de los productos más exitosos para El Trece en el 2022, por lo que el formato de Telefe tendrá que revisar cómo seguirá para mantener sus números.

Precisamente en ese ámbito hubo preocupantes novedades en las últimas horas en la producción de Gran Hermano. Es que desde que empezó en octubre pasado el rating no baja de los 20 puntos, lo que lo convierten no solo en el ciclo más visto de Telefe sino también de toda la televisión en la actualidad. Inclusive, en algunas emisiones llegaron a picos de 24 unidades.

Pero tras la eliminación de Coti el domingo pasado y el picante Debate con la reciente eliminada, la jornada de la prueba semanal del líder experimentó un inesperado piso de espectadores. Tras el desafío, el programa registró solo 17 puntos, la marca más baja hasta el momento. Esto generó preocupación en la producción de Gran Hermano, que ya analiza importantes cambios para volver a los números que acostumbran y no seguir perdiendo espectadores, sobre todo con el próximo debut de El hotel de los famosos en la pantalla de El Trece.

La dura historia de vida familiar del "Conejo" de Gran Hermano

La hermana del participante de Gran Hermano contó un suceso familiar que los marcó para siempre en diálogo con Ulises Jaitt en su ciclo radial. "Un hermano de mi mamá tuvo un accidente, lamentablemente falleció él con su hijo. Fue un golpe duro para todos", relató. Y agregó: "Mis viejos han arrancado de cero, de no tener luz, de no tener un baño digno. Mi hermano era muy chiquitito, yo estaba en la panza. Mis viejos no vivían como viven hoy, vivían en una situación mucho más precaria. Son dos laburantes", sobre las dificultades que atravesó su familia.

"Había que comer, era prioridad eso y no pagar la luz. La situación fue mejorando. Mis viejos siempre han laburado un montón, fue pasito a pasito, todos los días un poco más", concluyó Karen Quiroga.