El impensado proyecto de Viviana Canosa, alejada de la TV: "Firmo hoy"

Viviana Canosa contó qué proyecto la espera en un futuro cercano.

Viviana Canosa es una periodista y locutora que desarrolló su carrera en televisión y radio y por eso llamó la atención la noticia que dio en una entrevista, respecto de su futuro laboral. La conductora contó la propuesta que recibió y aceptó por parte de una marca, alejada del área de la comunicación.

Si bien Canosa sale al aire los sábados en su programa de Radio Rivadavia, ya no está en televisión como lo estuvo hasta el año pasado en LN+. De ese modo, la locutora nacional tiene más tiempo para dedicarle a otros proyectos y así fue cómo decidió aceptar esta propuesta de la que le habló a Yanina Latorre en una reciente entrevista.

"Voy a tener una cápsula de joyas. No firmé todavía pero.. es una joyería italiana que es bárbara, en Montevideo. Firmo hoy para hacer mi cápsula, son joyas italianas que te voy a mandar un regalo, obvio. Hoy además de firmar voy a elegir una colección pequeña, es espectacular. En Montevideo estoy conociendo una gente hermosa, me reciben re bien. Me salieron charlas de liderazgo, charlas para mujeres, me contratan de empresas para dar charlas. Además pagan mucho mejor que acá (risas)", comentó Canosa en diálogo con Latorre en Bondi.

La acusación de Viviana Canosa a Javier Milei

"Un día que fui a votar en las PASO me pasó una moto por los pies, chicos. Yo dije que era un accidente pero mi abogado me dice 'te pasó una moto por arriba de los pies'. Yo me metí con los heavies cuando te sacaban el laburo, perdí el laburo porque cuando Santa María compró el canal a mí me dejaron afuera", comentó Canosa. En ese momento, Latorre le preguntó si pensaba que estaba afuera de LN+ y El Observador por Milei y ella respondió: "Sí, obvio. Me lo dijo Juan Cruz Ávila, es clarísimo. Pero también debo ser honesta: el tipo dijo 'si sigue hablando de mí, esta mina no tiene laburo'. Juan Cruz fue súper honesto conmigo, me dijo 'Milei llamó y dijo que con vos se terminaba'".

Viviana Canosa.

El mal momento de Yanina Latorre en la calle

"Estoy cansada. Hoy me acosté muy tarde, pero muy tarde. ¿Les cuento algo? Anoche me siguieron de nuevo. Fue feo. Hay algo que no está bien. Vino la Policía, todo", contó Latorre en su ciclo radial en El Observador. Y sumó: "Ahora pedí las cámaras de seguridad en casa... No me di cuenta de que me estaba siguiendo porque venía hablando por teléfono con una amiga y cuando bajé (de la autopista) veía un auto muy chupado pero bueno, en la bajada mía hay un montón de countries".

La celebridad de TV se refirió a la entrada al country donde vive y siguió: "Me abren la reja, paso y este auto que venía atrás mío, se me pone atrás como para entrar, cierran rápido las rejas, el tipo era un hombre, se queda, se va, hay como un boulevard donde vivo yo, yo entro y les digo (a los agentes de seguridad) '¿vieron, lo conocen, es vecino?'. Vuelve y mete las luces largas".

"Tengo el modelo del auto, la patente, todo grabado con las cámaras pero llegué a mi casa tipo... Los de seguridad se quedaron en la puerta y yo me quedé como hasta las 3 de la mañana (despierta)", agregó Yanina. Y cerró: "No sé si es por inseguridad, por algo que hago o digo. Estaría bueno que me dejen expresar porque no soy política, no soy ensobrada, no le debo nada a nadie. La pasé para el ort* porque el tipo se fue y vino y aparte hacía como que adelantaba y retrocedía, fue feo".