Germán Martitegui volcó y se la pudrió a Betular en Masterchef: "Ataca el chorizo"

El chef expuso a su compañero con una frase que causó risas en los presentes. Germán Martitegui habló sobre la manera de comer de Damián Betular en el programa de Telefe.

Damián Betular y Germán Martitegui protagonizaron un desopilante momento en pleno vivo de Masterchef Argentina, por la pantalla de Telefe. Los jurados del reality show conducido por Wanda Nara se chicanearon por sus maneras de comer choripán.

"Llegó el momento de Delfina, que confesó estar tan emocionada y ansiosa como la primera vez estas cocinas. Adelante con su plato", enunció la hermana mayor de Zaira Nara. Inmediatamente después, la joven comenzó a caminar hacia el jurado con su preparación. "La expectativa eran unos chorizos en formato de tacos, pero la realidad...", se escucha decir a la participante en alusión a su plato.

"Hice una masa de pan, queriendo imitar lo más posible a un pan árabe, cociné los chorizos, los corté en mariposa, los sellé y los puse adentro de los panes y los sellé. Además les puse distintas salsas", agregó Delfina, sobre las técnicas utilizadas para su creación culinaria.

Donato De Santis y Germán Martitegui fueron los primeros en probar la preparación de la joven. Luego llegó el turno de Betular, que recibió una graciosa chicana en doble sentido. "De costado, qué raro cómo ataca el chorizo", soltó Martitegui, generando sorpresa aunque también la risa de su compañero de jurado y de gran parte del estudio. "Cada uno come el chorizo como quiere", redobló la apuesta uno de los participantes.

En el marco de dicho programa, tres participantes reingresaron a MasterChef en la jornada en la que sucedió el divertido cruce entre Betular y Martitegui: se trata de Antonio, Estefanía y Juan Ignacio. Los jugadores debieron someterse a difíciles pruebas con los ingredientes que en su momento los dejaron fuera del programa.

Jey Mammón habló sobre los supuestos manejos de Telefe

El cronista de Socios del Espectáculo le preguntó al conductor sobre los rumores que indican que Telefe no querría que La Peña de Morfi esté nominado en los Martín Fierro para no tener que invitarlo. "¿Todo sería para que yo no esté? No entiendo. No creo que Telefe esté pensando en no invitarme a los Martín Fierro. Mi cabeza no está puesta en eso, ni siquiera en la vuelta a la televisión. Te soy sincero, me suena extraño el planteo. Buscarle una vuelta para no invitarme. Me parece extraño que Telefe no me quiera invitar, y para no invitar a alguien, me parece un vericueto muy rebuscado", comentó el humorista. Y agregó: "Es un montón. El programa no soy yo".