El impensado comentario de Ángel de Brito sobre Marcelo Tinelli: "Siempre"

El periodista sorprendió al revelar cuál es su postura ante la posibilidad de trabajar nuevamente con Marcelo Tinelli. Ángel de Brito se expresó a través de sus redes sociales y realizó una sorpresiva confesión.

Ángel de Brito respondió una consulta por parte de un seguidor en las redes sociales y sorprendió al revelar un dato sobre su vínculo laboral con Marcelo Tinelli. El conductor de LAM se sinceró sobre las posibilidades de trabajar nuevamente con su colega bolivarense y fue contundente en su descargo.

"¿Vas a trabajar con Tinelli este año?", rezaba la pregunta que le hizo un usuario de Instagram a Ángel de Brito. "Trabajaría siempre con Marcelo. Trabajé 20 años en su empresa y la pasé genial", respondió el presentador de televisión, quien ha tenido varios puestos en la empresa de "El Cabezón".

Lo sorprendente de esta respuesta fue que De Brito volvería a trabajar con Tinelli, cuando el famoso conductor quedó desdibujado en 2022 por las complicaciones que tuvo tras las bajas mediciones de rating de su programa, Canta Conmigo Ahora, en comparación con las que lograron los realities de Telefe. A pesar de esa realidad y de estar en un buen momento laboral, De Brito priorizó su vínculo con el bolivarense al asegurar que volvería a trabajar bajo su ala.

El fuerte tweet de Alex Caniggia sobre Ángel de Brito

Alex Caniggia, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia se expresó en su cuenta de Twitter sobre un enojo con Ángel De Brito, aunque no reveló el motivo del mismo, solo despotricó en contra del periodista de espectáculos. "No pudiste con la emperatriz y ahora venís por el más pijudo. Me contrató El Trece y a vos te echaron y te usaron de felpudo", comenzó su descargo en redes el conductor de Los Desconocidos de Siempre, quien tuvo su debut en ese rol a principios de enero.

"De Brito, hacés 2 puntos de rating, si querés te ayudo", concluyó filoso el hermano mellizo de Charlotte Caniggia, quien ha recibido críticas por las bajas mediciones de rating que logra su programa, en competencia directa con Cortá por Lozano, ciclo que en varias ocasiones le saca más de doble de diferencia, a pesar de que él en sus redes sociales no haga referencia a ese detalle.