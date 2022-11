El impactante antes y después de Julieta Poggio, de Gran Hermano: las fotos

Se filtraron fotos de la increíble transformación de Julieta Poggio, participante de Gran Hermano. El increíble antes y después de la modelo y actriz que se perfila como una de las favoritas a ganar el programa de Telefe.

Julieta Poggio es una de las participantes más resaltantes de Gran Hermano. La modelo y actriz, quien reúne un gran apoyo a través de las redes sociales, volvió a ser tendencia. Esta vez no fue por una de sus estrategias para jugar dentro de la casa sino porque se viralizaron fotos de su transformación física antes de alcanzar la fama.

Antes de entrar al reality de Telefe, Julieta trabajó como actriz en Casi Ángeles, novela creada y dirigida por Cris Morena. De hecho, fue compañera de elenco de Peter Lanzani, Lali Espósito, Eugenia Suárez, Nicolás Riera y Gastón Dalmau, entre otros y otras. Asimismo, formó parte del elenco de Consentidos, telenovela de El Trece emitida entre 2009 y 2010; y también en la película Papá por un Día, estrenada en 2009.

A través de Twitter, diversos usuarios y usuarias hicieron viral varias fotos de cómo era Julieta Poggio antes de entrar a la casa de Gran Hermano, programa con más rating en la TV argentina. Pese a que no trascendió si se hizo operaciones o cirugías estéticas, lo cierto es que los fans del programa hicieron foco en la transformación que la joven tuvo antes de convertirse en una celebridad.

Julieta Poggio, varios años antes de entrar a Gran Hermano.

Las reacciones de las redes tras la transformación de Julieta Poggio, participante de Gran Hermano

Quién es Julieta Poggio, participante de Gran Hermano 2022

Julieta Poggio tiene 20 años de edad, se desempeña como modelo, actriz y profesora de danza. De acuerdo a lo que comentó en su presentación para Gran Hermano, estudió "ballet y jazz, ,pero hoy en día, lo único que quieren bailar las nenas es reggaetón". Asimismo, indicó: "Mi lugar en el mundo son las cámaras y el escenario. No hay un fin de semana que no salga, pero solo tomo champagne. Me gusta estar siempre bien arreglada, prolija; soy muy coqueta".

En tanto, Poggio dejó en claro que no le gusta "cocinar", "limpiar" ni "lavar los platos". "Que de eso se ocupe otro. Soy un poco egoísta, mi mamá siempre me reta por eso. Así que bueno, lo estoy trabajando con la psicóloga. Soy muy sincera, siempre digo la verdad, guste o no. Así que que se la banquen, yo soy así", concluyó.

Participante quiere emborrachar y aprovecharse de Julieta en GH y ahora piden expulsarlo

En las últimas horas, uno de los hombres de la casa de Gran Hermano manifestó que tiene intenciones de emborrachar a una de las mujeres del reality para tratar de tener un encuentro íntimo, por lo que las redes pidieron su expulsión del programa de Telefe.

El protagonista en cuestión es Nacho, que en una charla con Alexis "Conejo" lanzó una declaración aberrante. "Hay que ver cuánto se aguanta", expresó el cordobés y pareja de Coti, en referencia a que consideran que es poco probable que Julieta le sea fiel a su novio durante su estadía en la casa de GH.

En tanto, Nacho no sólo coincidió con su compañero de cuarto sino que también sostuvo que si le diera de tomar alcohol, Julieta accedería a tener un acercamiento con él. "A la vez siento que con un poquito de escabio o de apriete, sabés cómo afloja", expresó el joven, quien dejó en claro que se aprovecharía de la actriz y modelo.

Frente a esto, decenas de usuarios y usuarias de las redes sociales lanzaron fuertes críticas contra Nacho y exigieron la inmediata expulsión de Gran Hermano. De hecho, una de las internautas lanzó: "Nacho sacándole charla a Julieta después de haberle dicho al pajero del Conejo que con un poco de alcohol afloja. Lo quiero lejos de Julieta al pajerito este".