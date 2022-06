El Hotel de los Famosos: Melody Luz y Alex Caniggia recibieron el resultado del test de embarazo

Melody Luz y Alex Caniggia se enteraron en El Hotel de los Famosos si van a ser padres, después de semanas de incertidumbre.

Melody Luz, participante de El Hotel de los Famosos (El Trece), finalmente recibió los resultados de su prueba de embarazo junto a Alex Caniggia, con quien mantiene un vínculo sentimental desde el comienzo del reality.

La bailarina despertó fuertes rumores de embarazos semanas atrás, cuando comenzó con un cuadro de náuseas, presión baja y demás síntomas que la incapacitaron para cumplir con los desafíos. Finalmente, fue asistida por médicos y se hizo pruebas de laboratorio, entre ellas, un test de embarazo.

Durante varias semanas, Melody experimentó náuseas y dolores en la boca del estómago, por lo que los médicos sospechaban de una patología del estómago o de un embarazo. Es por esto que se estuvo cuidando con las comidas y afortunadamente sus síntomas cedieron un poco.

"Te hicieron un pool de análisis que, dentro de todo, salió normal. El único examen que salió patológico fue el de orina. Este nos está mostrando que tenés una infección urinaria", le dijo el médico. Acto seguido, le recetó antibióticos.

Cuando llegó el momento de revelar su prueba de embarazo, Melody puso un gesto de sorpresa descomunal. "También te hicieron una gonadotropina cariónica para descartar problemas de embarazo... Dio negativo", agregó el médico. “Me deja tranquila saber qué es lo que tengo y que va a estar todo bien”, dijo la influencer, aliviada.

La palabra de Alex Caniggia sobre la idea de tener hijos con Melody Luz

Melody y Alex se muestran cada día más enamorados y unidos en El Hotel de los Famosos. Una de las primeras personas en notar un cambio en la bailarina fue "Pampita", conductora del programa. "Melody se está sintiendo bastante mal, está con náuseas, duerme mucho, está muy cariñosa, muy amorosa. ¿Estarás embarazada? ¿Se viene el mini emperador?", le preguntó a la pareja.

"No es el momento, al menos por ahora", contestó Melody con cara de espanto. Caniggia, por su parte, dijo que en este momento no le gustaría para nada convertirse en padre pero que no descarta la posibilidad en un futuro.

Aunque el influencer dijo que le encantaría, se niega a que suceda en este momento de su vida. "Espero no tener pibitos. Todavía no quiero mini anguilitas. Por ahora no quiero ser padre. Si viene, viene, y si no viene, no viene. Bienvenido sea al mundo", expresó. Además, están tan enamorados que la posibilidad de cumplir ese proyecto juntos no queda descartada. "Con Alex jodemos con que vamos a tener mellizos", confesó la bailarina.