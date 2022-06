El Hotel de los Famosos: Chanchi Estévez prepara una traición a espaldas de El Turco García

Los exfutbolistas tuvieron una charla en privado, pero "Chanchi" reveló qué jugada se trae entre manos para nominar a "El Turco" en El Hotel de los Famosos.

Maximiliano "Chanchi" Estévez y Claudio "El Turco" García tuvieron un encuentro a solas para charlar de distintas situaciones dentro de El Hotel de los Famosos. Pese a la buena onda entre ambos, "Chanchi" expuso una estrategia con el objetivo de nominarlo.

"Chanchi" y "El Turco" se conocen muy bien ya que los dos fueron futbolistas y jugaron en Racing, club del cual son muy queridos, y se ve reflejado en el desarrollo del reality show. En la edición de este jueves por El Trece, la buena relación quedó despojada totalmente por una estrategia.

La charla privada que mantuvieron tuvo que ver con el desafío que enfrentaron los participantes, y se refirieron puntualmente al desenvolvimiento de Martín Salwe y Locho Loccisano en el programa. "Yo creo que está parejo porque aparte de ser individual puede haber cosas que a uno los perjudica y a otros no, entonces el laberinto está para cualquiera", aseguró "El Turco". Mientras que "Chanchi" empezó a hablar de Locho: "Cómo me hace reír...".

"Cuando vio que Emily no llegaba ahí empezó a hablar, gritar, relajarse", dijo García sobre el desafío que superó el influencer. "Que no se relaje tanto porque 'La Familia' no se olvidó de él", lanzó la expareja de Sabrina Carballo.

En ese momento, comenzaron a hablar de Martín Salwe y sostuvieron que a ambos "le gustan las cámaras". "Son iguales, pero uno no tiene maldad [por Locho] y el otro sí [por Martín]", consideró "El Turco". Tras esta declaración, "Chanchi" reveló una traición a espaldas de su compañero pese a mostrarse juntos.

En diálogo con las cámaras, Estévez confesó qué opina sobre su colega: "Lo conozco de afuera, es una gran persona, un tipo adorable". Aún así, explicó la estrategia que tiene en mente para nominarlo.

"Charlamos de todo, pero bueno, está todo bien hasta que 'La Familia' dice vamos 'Turco', a la H", expresó dejando entrever una futura estrategia para eliminarlo de El Hotel de los Famosos.

Nai Awada quebró en llanto en pleno vivo por una situación en El Hotel de los Famosos

Nai Awada se mostró arrepentida y le pidió disculpas públicas a Emily Lucius tras criticarla por su desempeño en el reality show, El Hotel de los Famosos. La actriz cuestionó a la influencer por burlarse de un ataque de pánico que el participante "Locho" Loccisano sufrió en medio de una competencia.

"No soy una persona agresiva. Me molesta que se subestimen los ataques de pánico. Me parece que esto se arregla cara a cara o por mensaje. Yo ya pedí perdón por mis formas. Simplemente, pretendía que no se subestimen los ataques de pánico", explicó la sobrina de Juliana Awada en Intrusos. Y agregó: "Aún no recibí ninguna carta documento. Lo único que digo es 'por favor, si ves a una persona con un ataque de pánico, no te rías'".

Awada se mostró quebrada en llanto por su arrepentimiento ya que tuvo declaraciones desafortunadas para con Lucius y su familia. "Nadie la conocía. Le dan la oportunidad de mostrarte en un programa masivo, usalo a tu favor y da un buen mensaje. Yo entiendo que es un juego, pero con esto de ‘el juego’. Yo estuve en reality shows y lo que pasa, pasa", expresó la hija del actor Alejandro Awada sobre el rol de Emily Lucius en el reality.

"Me indignó porque el día que pasó lo del ataque de pánico estuvo todo el programa maltratando a Locho y yo a él lo quiero. Lo conozco, sé lo buen tipo que es", explicó la actriz. Y agregó: "Tuve ataques de pánico dos veces en mi vida, lo conté públicamente, y una fue producto del bullying que me hacían en el colegio. No es joda, no es un tema menor. La persona que pasa por eso no está haciendo un show. La está pasando mal".