El hijo de Gilda recordó a su mamá y emocionó a todos: "Me arrastraba el dolor"

El joven participó de La Peña de Morfi y en el día de la madre recordó a su mamá, la cantante Gilda. Chio dialogó con Jey Mammón en una sentida entrevista.

Chio, el hijo de la cantante Gilda, ofreció una entrevista para recordar a la legendaria cantante en el día de la madre y conmovió a todos con su historia de vida. El joven contó cómo pudo dejar atrás las angustias vividas en su infancia, en relación al trágico accidente de su madre.

"Tengo 34 años bien vividos, considero yo, y estoy en un momento muy hermoso de mi vida porque pude atravesar mucho y hoy estoy acá. Que quede claro que yo hoy estoy acá por mí. Lo hago por mí. Es reconocerme, reencontrarme conmigo", comenzó su descargo el joven que presenció el siniestro vial que le quitó la vida a su mamá y a su hermana Mariel, de 11 años.

Chio aseguró haber podido dejar atrás el sentimiento de angustia generado por lo ocurrido con su mamá en su infancia y relató: "Perdí ese nene, que fue testigo de ese momento tan duro, quedó en el olvido. Yo tuve que salir adelante cerrando puertas y persianas. Ahí dejé encerrado a este nene y dejé encerrado también el reconocerme como ‘hijo de'".

"Gilda creció, se magnificó. Hoy, gracias a la gente es un ícono popular muy respetado por muchos músicos, no importa el género. Eso me genera orgullo, pero eso en su momento me arrastraba al dolor por todo lo que se vivió y por lo que perdí en el camino", añadió el joven en diálogo con Jey Mammón en La Peña de Morfi.

La revelación de "La China" Suárez en La Peña de Morfi

Suárez habló con Jey Mammón en La Peña de Morfi sobre cómo fue su acercamiento a Rusherking y cuáles eran sus prejuicios sobre tener una relación amorosa con alguien menor. "Nos conocimos en una fiesta. Yo no lo conocía personalmente, no estaba en mi radar. De hecho, nunca había estado con alguien más chico que yo, nunca en mi vida y no me había fijado y tenía mucho prejuicio", comenzó la estrella de cine y TV.

"Tenía el mismo prejuicio que tiene todo el mundo. Para con los demás no los tenía, pero conmigo sí. Tenía como eso de qué voy a hablar con un chico más chico o esa tendencia de decir que los hombres son más inmaduros. Esa tendencia que tenemos todos de generalizar y a meter todo en una misma bolsa", agregó "La China" y así dejó en claro que debió trabajar para quitarse los mandatos sociales basados en que las mujeres no pueden salir con chicos menores que ellas.