El hijo de Beto Casella rompió el silencio y habló sobre la denuncia por acoso

Franco Casella salió a defenderse.

En medio de un fuerte revuelo mediático, Franco Casella, hijo del conductor Beto Casella, decidió salir a hablar públicamente tras la denuncia por acoso laboral que fue presentada en su contra por una excompañera de trabajo. Sus declaraciones, difundidas en las últimas horas, buscan dar su versión de los hechos y marcan un giro en un conflicto que ya escaló a la vía legal.

La denuncia la hizo Valentina María Kurchan, quien presentó una carta documento en la que, además de reclamar el pago de salarios adeudados, acusa a Casella de haber ejercido conductas de hostigamiento durante el tiempo que compartieron un proyecto en El Nueve.

¿Por qué se lo denuncia al hijo de Beto Casella?

Según el contenido del escrito, la mujer sostiene que Franco Casella la habría increpado en más de una oportunidad, gritándole delante de terceros, cuestionando su capacidad laboral y luego ignorándola de manera sistemática. En uno de los episodios más graves relatados, asegura que el hijo del conductor se le habría acercado con actitud intimidante y los puños cerrados, provocándole un fuerte daño emocional. En la presentación legal, además, responsabiliza a Casella por su posterior desvinculación laboral.

Tras la difusión del caso, Franco Casella decidió responder. En audios enviados a Etchegoyen y reproducidos en Mediodía Bien Arriba (TV Pública), negó de forma tajante cada una de las acusaciones y sostuvo que jamás ejerció violencia ni acoso, y menos aún hacia una mujer.

“Todo lo que se dice es completamente falso. Nunca maltraté ni acosé a nadie”, afirmó, visiblemente molesto por la situación. En su descargo, explicó que el conflicto se originó por diferencias profesionales relacionadas con la toma de decisiones dentro del programa y negó que haya existido cualquier tipo de agresión.

El hijo de Beto Casella incrimina a la denunciante

Casella relató que, lejos de una actitud amenazante, intentó bajar el tono de la discusión y cerrar el conflicto de manera pacífica. Incluso aseguró que fue él quien se sintió intimidado durante ese intercambio y sostuvo que la denunciante tuvo una reacción violenta. “Siento que ella fue la violenta conmigo y hoy me denuncia a mí por violencia”, expresó.

Por último, el hijo de Beto Casella se mostró confiado en que la situación se esclarecerá en la Justicia y remarcó que, según su visión, no existen pruebas que respalden las acusaciones en su contra. “Si considera que debe denunciarme, está en su derecho, pero no tiene nada para demostrar”, concluyó.