El hermanito de Thiago se quebró al verlo en Gran Hermano: "Juntando cartones"

El hermano menor de Thiago se largó a llorar al relatar cómo era su día a día antes de entrar al reality.

Los hermanos de Thiago Medina, participante de Gran Hermano (Tefele), se quebraron al hablar sobre el joven, a quien ven todos los días a través de la pantalla. Mientras su hermana melliza habló sobre lo mucho que lo extraña y la angustia que le genera verlo triste, su hermanito menor lloró al recordar los duros momentos que vivieron juntando cartones en la calle.

Thiago se ganó el corazón de los televidentes y rápidamente se convirtió en uno de los preferidos, especialmente después de contar su historia de vida. LAM (América TV) entró a su casa, ubicada en González Catán, La Matanza, y mantuvo una charla íntima con su familia, compuesta por su padre y sus tres hermanos.

"Él no quería anotarse, nosotros le insistimos", contó Brisa, su melliza. "Ya lo ando extrañando, somos muy unidos. Como hermano es un gran ejemplo para todos y estoy muy orgullosa de él. La pasamos mal todos juntos y un pibe de su edad no pensaría en los hermanos. Me emociona su personalidad, que siempre nos nombra a nosotros... Cada vez que veo el programa, lloro", confesó la joven.

Su hermana mayor, Camila, quien pasó a ocupar el rol de madre en su casa tras el fallecimiento de su mamá, relató: "¿Sabés lo que es ver a tu hermano carretear? Eso es ganarse vida, te lo digo porque sé lo que es el frío, el hambre, no desayunar bien por traer un mango a tu casa. A lo que a nosotros nos unió el amor de hermanos, también mi padrastro. Hace diez años no tenemos mamá, fue muy duro".

Camila destacó que todo lo que está viviendo Thiago dentro del reality "es un lujo" y que nota que "él no está jugando, está disfrutando de los lujos de sentarse en un sillón, cocinar, comer...". "Pero ya va a tener que caer en la realidad de en dónde está y ponerse a jugar, no lo puede creer", explicó.

"Cinco días atrás estaba juntando cartones en la calle. Y ahora mirá donde está, está creciendo mucho él. Por suerte entró, porque sino seguiríamos juntando cartones con él", agregó su hermanito, entre lágrimas. "Creo que se está comprando a todos los argentinos, por lo que veo hablan todos de él, lo siguen todos. Me paran para felicitarme por Thiago y me dicen que están todos con él, es un orgullo para mí", sumó Julio, su papá.

La hermana melliza de Thiago habló sobre la conexión que tienen

Brisa, la melliza de Thiago, confirmó que es cierto el mito de que los mellizos tienen una conexión especial y se emocionó al hablar sobre lo que siente por su hermano. "Anoche me dormí muy angustiada. Hay veces que siento lo que le pasa a él. Cuando él está angustiado me transmite la angustia, ayer pasó lo mismo y me dormí angustiada", confesó Brisa.