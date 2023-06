El hecho paranormal que se vivió en Intrusos: "No sabemos que está sucediendo"

Amalia Pinetta, expareja de Carlos Menem Junior, y Antonella Menen, nieta del exmandatario, fueron protagonista de un extraño suceso en los estudios de América TV.

Florencia de la V y todo el equipo de Instrusos siguen sin salir del asombro luego del hecho paranormal que se vivió en el estudio del programa durante la emisión de este martes. Las invitadas de la jornada fueron Amalia Pinetta, expareja de Carlos Menem Junior, y su hija, Antonella Menem, nieta del expresidente, quien vivió situaciones extrañas en más de una oportunidad.

La exmodelo fue visitó el histórico programa de América TV y reveló intimidantes sobre su relación con el hijo del exmandatario. Según relató, se conocieron en una exposición en 1987, cuando ambos tenían 19 años, y el flechazo fue instantáneo. Pocos meses después se enteró que estaba embarazada y años después Junior falleció en un trágico accidente.

La joven tuvo que atravesar un largo proceso judicial y varias tomas de ADN para ser reconocida como la nieta de Carlos Menem. Desde ese entonces, su madre, bajó muchísimo el perfil, pero en el último tiempo cambió de actitud comenzó a contar detalles sobre su relación con Carlos Jr.

En ese contexto, fue que visitó el programa conducido por Florencia de la V y un llamativo problema técnico dejó a todos boquiabiertos. Mientras Amalia relataba intimidades sobre lo que fue el noviazgo con Carlos Facundo Menen Junior, un desperfecto azotó al ciclo: "No sabemos que está sucediendo. Hay un problema técnico, nunca suceden estas cosas”.

De inmediato, el locutor, Héctor Rossi, interrumpió y lanzó un curioso comentario: “Justo ahora”, el cual provocó la risa de Pinetta. De todos modos, continuó con la anécdota, pero se repitió una segunda y una tercera vez, y añadió que le pasaban seguido estas situaciones extrañas: “Me pasa a mi también lo mismo que a ella, es muy loco”.

Florencia se sumó a las teorías paranormales y sumó: “Como mensajes, señales”, asumiendo que el desperfecto técnico ocurrido en Intrusos se trató de un mensaje que le mandó o Carlos Menem Junior o directamente el ex presidente, con quien tuvo una pésima relación luego del trágico fallecimiento de su hijo en 1995.

Minutos más tarde, Rossi subió un video explicando lo ocurrido. "Acaba de ocurrir un evento paranormal tremendo en @intrusos. Están en el piso @antonella_menem y su madre @amaliaaguapinetta (hija y viuda de Carlos Menem Junior)", comentó. "En varios momentos, mientras hablaban de Carlitos, extrañas interferencias interrumpieron su relato. Todos impactamos en el piso de @americatv", agregó.

Entre los comentarios de algunos televidentes, se pudo leer que durante la entrevista, se habría escuchado la voz de un hombre y aunque muchos pensaron que se trataba del locutor, él especificó que fue una especie de "interferencia" que no supo de donde provenía. Luego, el locutor prometió dar más detalles de lo sucedido en el ciclo radial que tiene en La 100.

Antonella Menem relató la actividad paranormal que vivió al visitar la tumba de su padre

La hija de Carlos Menem Jr. se convirtió en una invitada habitual de Intrusos luego de que criticó la realización de serie sobre su abuelo. "No se comunicaron conmigo los de la productora ni nadie. Nadie me pidió autorización ni a mí, ni a Carlitos Nair ni a Máximo, porque él también es heredero", manifestó.

La serie que prepara Amazon sobre el expresidente, que será interpretado por Leonardo Sbaraglia, despertó viejas rencillas de la familia. Fue así que le pasado lunes la nieta del exmandatario estuvo en el programa conducido por Florencia de la V y contó la extraña experiencia que tiene cada vez que visita el cementerio en donde descansan los restos de su padre.

"Cuando voy al cementerio, siempre llovizna o llueve. Llego al cementerio, deja de llover, y un rayo me alumbra a mí. Y aparece un perro, cuando estoy por irme", relató y agregó: "La vez pasada, cuando se cumplieron 28 años de la muerte de mi padre, fui con dos amigos. Le estaba hablando a mi abuelo y a mi papá, yo empecé a escuchar pasos y las voces de dos personas, un chico joven y alguien mayor".

Antonella remarcó que sus amigos oyeron lo mismo. "En un momento nos dimos vuelta los tres y no había nadie. Me puse a llorar y le dije a uno de mis amigos: '¿vos escuchaste eso?'. Eran mi abuelo y mi papá. Nos pusimos nerviosos. Mis amigos no podían creer lo que estaba pasando", añadió y cerró: "Cuando nos vamos, otro amigo me dice: 'que raro que no vino ningún perro'. Nos subimos al auto, damos la vuelta y aparece un perro ladrando. Bajé del auto, lo saludé y le dije: 'chau papá'. Dimos la vuelta y ya no estaba más".