Cuándo se estrena "Síganme", la serie de Carlos Menem: por dónde verla

Se viene la serie sobre Carlos Menem. Quiénes van a actuar y cuándo se estrenaría.

La serie de Amazon Prime Video, ¡Síganme!, que relata la vida del ex presidente Carlos Menem y que está dirigida por Ariel Winograd, avanza a paso firme. Aunque aún no se ha confirmado la fecha de lanzamiento, ya se filtraron algunos nombres de posibles actores que podrían interpretar a los personajes principales del círculo íntimo del ex mandatario.

El título de la serie está inspirado en el icónico eslogan de campaña del fallecido jefe de Estado -"Síganme, no los voy a defraudar"- y será un thriller político mezclado con comedia dramática, basado en sus dos mandatos gubernamentales durante la década de 1990.

¿Cuándo se estrena la serie de Menem?

En el 2020, la plataforma Amazon adquirió los derechos exclusivos para llevar a cabo la producción de la serie basada en la vida del expresidente Carlos Menem, bajo la dirección del productor Mariano Varela y con la aprobación del propio político riojano.

Inicialmente, se tenía previsto que la serie estuviera lista para el primer semestre de 2021. Sin embargo, tras el fallecimiento del exsenador nacional en febrero del mismo año, su hija Zulemita asumió la producción de la serie. A raíz de que algunos miembros de la familia expresaron su oposición al proyecto al no haber dado su consentimiento, se produjeron demoras en su realización. Actualmente, ha trascendido que la serie comenzará a rodarse entre los meses de junio y septiembre de este año, con un total de 8 capítulos. No obstante, aún se encuentra lejos de confirmarse la fecha de estreno.

¿Quiénes van a actuar en ¡Síganme!?

Griselda Siciliani sería Zulema Yoma

Si bien ni la plataforma Amazon Prime Video ni las productoras Kapow y Mulata Films a cargo de la serie han confirmado aún la lista de elenco, sí se filtraron algunos nombres que podrían ser los posibles intérpretes de los personajes principales en esta obra de ficción basada en hechos reales.

Según se supo, el actor Leo Sbaraglia, quien ha trabajado previamente con Winograd en las películas Hoy se arregla el mundo y El gerente, sería el actor elegido para el personaje de Carlos Menem. Por otro lado, se ha mencionado que Griselda Siciliani podría dar vida a Zulema Yoma, la exesposa del político riojano, quien protagonizó varios escándalos conyugales con el entonces presidente.

Asimismo, se ha filtrado que los hijos del matrimonio, Zulemita Menem y Carlos Menem Junior (quien falleció trágicamente al estrellarse con un helicóptero al costado de la ruta 9), serían interpretados por Cumelén Sanz y Agustín Sullivan, respectivamente. Aunque se ha mencionado que Juan Minujín también estaría considerado para algún papel, no ha trascendido cuál sería su rol en la serie.