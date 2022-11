El grosero error del tatuaje de Tomás Holder, de Gran Hermano: "Para el orto"

Tomás Holder, ex participante de Gran Hermano 2022, publicó una foto del tatuaje que se hizo y las redes sociales le marcaron cuál fue el fuerte error que tuvo en el mismo.

Tomás Holder protagonizó dio que hablar en las redes sociales. El ex participante de Gran Hermano, quien fue el primero en quedar eliminado del reality de Telefe, publicó una foto del tatuaje que se hizo y generó un gran revuelo en Twitter por el grosero error que cometió.

A través de su cuenta de Twitter, la @flatlineuhl remarcó cuál fue el error que Holder cometió al hacerse el grabado en la piel de una estrofa del tema "I'll show you", de Justin Bieber: "Holder se tatuó para el orto la letra de I'll show you de Justin, hermanas. No puedo explicar la bronca".

A raíz del tuit, diversas personas también se sumaron a la publicación y reaccionaron a la foto. Entre los mismos, resaltaron que el influencer rosarino se tatuó mal la letra de la canción. "Don't forget I'm human, don't forget for real you act life you know, but you never will", se grabó Holder en la piel.

En realidad, la canción de Justin Bieber -artista que Tomás admira- hay un fragmento que dice "Don't forget that I'm human, don't forget that I'm real. Act like you know me / But you never will / But there's one thing that I know for sure".

La foto del tatuaje de Tomás Holder que causó revuelo en redes.

La canción de Justin Bieber por la que Tomás Holder decidió tatuarse

Las reacciones de las redes sociales tras el tatuaje que se hizo Tomás Holder

