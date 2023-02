El grito que dejó mudo a Alfa en Gran Hermano: "Escuchaste"

El concursante de Gran Hermano se mostró atónito ante una frase gritada desde el exterior de la casa de Telefe. "Alfa" no pudo ser indiferente en ese momento.

Walter "Alfa" Santiago vivió un momento de curiosidad extrema en Gran Hermano cuando una persona se acercó a la casa de Telefe para gritarles a los concursantes del reality show. El participante no pudo evitar tener una reacción ante la frase que había enunciado una persona desde el exterior de la propiedad donde residen.

"Alfa" se encontraba cocinando, actividad que suele estar a cargo de él desde el inicio de la competencia televisiva, cuando escuchó que alguine había gritado algo desde afuera de la casa peor no pudo reconocer qué había dicho. Los gestos de desesperación por querer saber cuál era la frase enunciada por ese anónimo eran muy evidentes en Walter y finalmente no pudo contenerse y se deschavó.

Marcos volvía del patio y había escuchado el grito de afuera, por lo que "Alfa" no pudo evitar preguntarle de qué se trataba. "Primo tiene aguante, Primo tiene aguante", respondió el joven salteño, en alusión a la frase de aliento que le gritaron. El concepto de esa frase fue evidenciado en la gala de eliminación anterior, cuando Marcos "El Primo" sacó un mínimo porcentaje de votos, en una placa compartida con "Nacho", Julieta y Ariel, en la que el último resultó eliminado.

Fuertes declaraciones de Ariel contra Alfa tras su salida

El último eliminado de la casa reveló cuál era su estrategia en relación a Walter "Alfa" Santiago y dio a conocer cuán difícil fue convivir con él como compañero. "Era muy difícil la convivencia porque somos muy diferentes... diferentes de núcleo, de génesis, de esencia. En la forma de pensar, en la forma de relacionarnos, en el respeto con el otro", enunció Ariel en diálogo con Primicias Ya.

"Siempre estaba hablando de cosas negativas. No sé si el público va aguantar eso mucho más. Me perdí la oportunidad de hacerle la fulminante. Yo busqué desgastar, estirar, porque no podía ir a un mano a mano de entrar, pero sí llegar a la placa con Alfa en este último tramo", agregó el parrillero.

Ariel también se refirió a la relación entre "Alfa" y Camila y soltó: "Es incómoda. No es la relación de un padre con una hija. Un papá no juega así con una hija. Hay situaciones que me incomodaban mucho. Se cruzaban límites que no estaban buenos". De esa manera, el exconcursante se sumó a la larga lista de personas que afirman cierta toxicidad en el vínculo entre Walter y la joven de 21 años.