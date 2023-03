El grito desesperado de Wanda Nara en MasterChef tras un grave incidente: "¡Casi incendiamos todo!"

Uno de los participantes prendió fuego la cocina de MasterChef y Wanda Nara gritó aterrorizada.

Wanda Nara vivió un desesperante momento en MasterChef Celebrity (Telefe): el estudio casi se prende fuego por completo, tras una mala maniobra de uno de los participantes que estaba preparando su plato.

Esta no es la primera vez que una de las cocinas de MasterChef corre riesgo de incendiar todo el estudio de Telefe. Afortunadamente, la situación se pudo controlar a tiempo, pero todo podría haber terminado en una tragedia si el concursante no reaccionaba de la manera adecuada.

Todo comenzó cuando Rodrigo Salcedo, uno de los participantes, estaba cocinando muy apurado, minutos antes de entregar su plato. De repente, Wanda nota que un papel que tenía apoyado sobre la mesada se prendió fuego. "¡Ojo, Rodri!", exclamó la empresaria. Rápidamente, el aspirante a chef sacó el papel y lo movió para apagarlo.

"¡Estamos bien, estamos bien!", gritó el joven bioquímico. "¡Te desconcentré y casi incendiamos todo!", le respondió Nara, con un gesto de terror y preocupación. Una vez que logró apagar el fuego, les brindó tranquilidad a los conductores del programa y continuó con su cocción. "Estamos bien. Traté de apagarlo rápido y por suerte no paso a mayores”, concluyó Rodrigo.

Quién es Rodrigo Salcedo, el bioquímico que se presentó a MasterChef

Rodrigo Salcedo , uno de los 16 participantes de MasterChef, es un bioquímico cordobés que reside en San Luis y que tiene una gran pasión por la cocina. "Es una experiencia increíble, muy divertida y emocionante. Me apasiona la gastronomía y estoy en mi mejor momento. No me tenía fe con la pastelería y resultó que mi torta fue la mejor de la noche. Una locura que comenzó de casualidad y ahora disfruto en cada paso que doy”, reveló, tras haber deleitado al jurado con su marquise de chocolate.

Rodrigo aseguró que fue su pareja quien lo anotó al concurso a través de Internet, pero que "no tenía ninguna esperanza de quedar". "Lo hice para probar y sacarme el gusto. Un mes después me llamaron para decirme que comenzaba con las audiciones”, recordó. El joven se adentró en el mundo de la gastronomía a sus 24 años, luego de haberse recibido de la universidad. “Mi profesión va por otro lado y, aunque también se relaciona con las mezclas y los procesos, es algo muy diferente. Soy muy estudioso y científico, me gusta investigar y eso es lo que me dio el pie a experimentar con los alimentos”, explicó.