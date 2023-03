El grave desplante de Mora a Marcos de Gran Hermano a horas de la final: "La re caga"

La exconcursante del reality show de Telefe dejó de hacer campaña para Marcos y bancó a otro finalista. Mora fue a una manifestación en la calle para hacer campaña por uno de los posibles ganadores de Gran Hermano.

Mora de Gran Hermano fue una de los tres exconcursante que reingresaron a la casa de Telefe en la última semana de la competencia para hacer campaña por los finalistas. La joven estuvo a cargo de promocionar las cualidades de Marcos Ginocchio para que la gente lo votara en la final del juego, pero recientemente tuvo una inesperada actitud y, como ya pasó su obligación de alentar por "el primo", mostró por quién hincha verdaderamente.

La concursante que estuvo entre las primeras eliminadas de la casa de Gran Hermano se dejó ver en una marcha con un cartel que rezaba "Nacho al 9009", por lo que evidenció su deseo real en relación al ganador del reality show.

"Mora tenía que hacer campaña por el primo pero esta dele con Nacho, mientras que Holder sigue con campaña por Ju porque, recuerden que quizás tengan un pequeño premio si su persona gana. La re caga Mora”, reza el tweet que expuso la actitud de Mora tras haber salido de la casa en la que estuvo una semana, junto a Martina Stewart y Tomás Holder, quienes hicieron campaña por Nacho y Julieta respectivamente.

El descargo de Romina Uhrig tras salir de Gran Hermano

"Creo que va a ser el primo. Como querer quiero que gane Juli. Se lo merece y no sólo porque la quiero, aportó mucho en la casa más allá de quizá no ayudar con los quehaceres, ella se puso la camiseta, me ayudaba siempre, aprendió un montón", comentó Uhrig en relación a lo que cree que sucederá en la final de Gran Hermano, en diálogo con Primicias Ya. Y sumó: "Era muy buena compañera, no era conflictiva, fue leal conmigo y con Dani. Con ellas voy a hacer una gran amistad, me llevo eso la casa y eso no se compra con nada".

Romina contó que le gustaría ser parte del medio del espectáculo, dada la popularidad que le dio su paso por Gran Hermano, y soltó: "Con Alfa decíamos que íbamos a estudiar teatro, me gusta la actuación y todo lo que sea de los medios. También me veo en algún programa como panelista, me gustaría avanzar en el ambiente". Y sumó: "Estoy agradecida de que se me dio lo de Gran Hermano, lo busqué siempre, cuando era chica lo intenté pero no tenía los medios. Hoy mi paso por acá es para que estén mejor mis hijas, creo que les voy a poder dar todo lo que una madre quiere".