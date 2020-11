Bizarro: compararon a Christian Petersen con el lobo marino de Mar del Plata.

"El gran premio de la cocina" (El Trece) está definiendo a sus semifinalista en una competencia reñida entre cocineros y tuvo un desopilante momento al aire, protagonizado por el chef y jurado Christian Petersen. "Una vez me dijeron que soy el lobo marino de Mar del Plata", reveló, ante la mirada de sopresa de sus colegas, haciendo reír a Carina Zampini.

Los participantes Gustavo y Tute tuvieron que preparar un asado banderita como el que realizó Gustavo algunos días atrás, que tuvo presentación minimalista y un punto de cocción que los jurados elogiaron. Este desafío se enmarcó dentro del final de la etapa "cuadrangular" del reality, en el que se repiten los mejores platos de la competencia.

En el momento de la devolución, Petersen arrancó hablando de los comensales de los restaurantes: "Viste que hay dos vertientes de la gente que va a comer a restaurantes: están los foodies, que van a los restaurantes a probar cosas nuevas, diferentes, y están los habitués, que quieren ir siempre al mismo lugar y que sea siempre igual".

"Yo soy habitué y vos también. Yo, como habitué de El gran premio de la cocina desde hace 564 programas, ya soy casi de la casa", agregó. Al instante, Felicitas Pizarro, presidenta del jurado, le dijo entre risas que era "un mueble". "Un mueble pesado de El gran premio de la cocina", retrucó sonriente el chef.

Divertida por la situación, Carina Zampini le preguntó a Petersen que mueble sería, a lo que Petersen contestó con una comparación un tanto bizarra que no respetó la consigna: "Una vez, un amigo mío dijo que soy el lobo marino de Mar del Plata, algo parecido. Es amigo, imaginate". "Yo te dije un mueble, no un animal", reprochó Zampini. Rápido, el jurado aclaró que se refería al Monumento Histórico Nacional Lobos Marinos, que se encuentra en la icónica rambla de Mar del Plata.

Sobre la presentación, Petersen criticó el plato y sentenció: "La presentación no es la de la otra vez. La otra estaba más cuidada, esta tiene más aceite. El color del asado no es el mismo. La criolla tiene un solo color, no me engañen".