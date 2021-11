El furioso reclamo de Darío Barassi a El Trece: "Me acabo de enterar"

Darío Barassi le hizo un fuerte reclamo a las autoridades de El Trece en medio de la transmisión de "100 argentinos dicen". El video con el momento de lo que pasó.

Darío Barassi se encuentra en un momento muy especial al frente de "100 argentinos dicen". El reconocido conductor es consciente de que el programa es uno de los más vistos del canal y de los que más rating le da, aunque también tiene sus críticas. De hecho, en las últimas horas, realizó un furioso reclamo contra las autoridades de El Trece en plena transmisión en vivo.

En la emisión del pasado lunes, Barassi interrumpió los juegos del programa para realizar un descargo contra la producción de El Trece: "Me acabo de enterar hoy cuando llegué al programa que no tengo asistente personal. Yo toda la vida pensé que la piba esta, La Colorada, era mi asistente personal". Luego, observó a la productora y le comentó, bien tajante: "Y no lo sos. ¿Y qué carajo hacés en el programa?".

Desde la producción intentaron frenar a Barassi y la productora Luli Latorre le gritó: "Para eso le paga la productora, Barassi". "Pero si le pago", corrigió el reconocido presentador. Sin embargo, le volvieron a marcar la cancha con un grito: "No, vos no le pagás, le paga la productora". Y el sanjuanino se justificó: "Tampoco es que todos los días, no le podemos pagar todas las semanas. Yo estoy juntando el mango también, chicos, para las vacaciones...".

Darío Barassi, enojado con El Trece.

Tras aquel tenso momento, el conductor volvió a preguntar: "¿Le tengo que pagar a La Colo?". "Si es tu asistente personal, sí", afirmaron desde la producción. Y el hombre de 38 años indicó: "Pero le pido cositas para la farmacia, la comida para el perro, un juguete para Emilia (NdeR: su hija). ¿Eso es asistente personal? Si todo tiene que ver con el programa. ¿Cómo que no?".

Luego, desde la producción expusieron una intimidad de Barassi para bajarle un cambio: "¿Y la crema que le mandaste a comprar el otro día para los codos secos?". Inmediatamente después, el conductor reaccionó con vergüenza: "Tengo codos secos. Si yo no estoy bien, no puedo conducir el programa".

El vergonzoso accidente íntimo de Barassi en El Trece

Durante la emisión del pasado domingo 31 de octubre, Barassi recibió la visita de dos bandas musicales famosas: Bandana y Agapornis. En medio del programa, el conductor se dirigió a Lourdes, a quien le pidió que dejara de poner la pierna sobre el escritorio: "Hola, reina. Basta de subir el pie ahí. Basta, basta... yo tampoco llego hasta allá".

Inmediatamente después del reto, el propio presentador de El Trece intentó poner el pie en el mueble y el accidente íntimo fue inevitable... "No, no, chicos, pasó en serio", manifestó Barassi. "No es cierto", reaccionó entre risas una de las integrantes de Bandana. ¿Qué fue lo que le pasó? Se le rompió el pantalón en plena transmisión.

Pese a la complicación inesperada que le surgió, Barassi intentó ponerle un poco de humor al accidente y bromeó: "Es como que te entra un aire, eh". Y finalmente concluyó con una confesión muy particular: "Estaban muy calurosos mis genitales porque no los estoy usando, ja".