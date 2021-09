El fuerte susto que vivió Mariana Brey en la calle: “Perdí todo”

La panelista de Los Ángeles de la Mañana sufrió un episodio de inseguridad en su camioneta y relató el momento en televisión. Mariana Brey aseguró que no se dio cuenta cuando sucedió el hecho.

Mariana Brey se sinceró sobre un traumático suceso que vivió recientemente en la vía pública y consternó a todos los televidentes. La periodista hizo alusión a un robo que había sufrido en su camioneta y relató con lujo de detalles la increíble dinámica de los ladrones para sacarle algunas de sus pertenencias de valor sin que ella lo notara en el momento.

“Todo esto fue ayer a las 5 y cuarto de la tarde. Dejé el auto estacionado en la calle porque iba a hacer un trámite rápido, si no siempre uso estacionamiento. La cosa es que subí a mi camioneta y en el camino, me doy cuenta que me habían sacado la computadora y un bolso con todos los apuntes y trabajos”, comenzó su relato la periodista en Los Ángeles de la Mañana y aseguró que le inhibieron el cierre de las puertas del auto, por lo que ingresaron al vehículo mientras ella se encontraba en medio de su trámite.

“Yo iba a cambiar algo y me iba porque tenía clases de coaching. La cosa es que subí a mi camioneta y en el camino, me doy cuenta que me habían sacado la computadora y un bolso con todos los apuntes y trabajos”, continuó su descargo Brey, con un tono de congoja alusivo a la pérdida de objetos importantes que había sufrido. Y agregó: “Me dijeron que es algo muy común. Para mí es nuevo pero la modalidad es muy usada... inhiben las alarmas y te sacan las cosas. Perdí todo, mis pertenencias, mi computadora, cosas de estudio que no le sirven a nadie y bolsas de ropa que había comprado”.

“Hice la denuncia en la zona pero medio que se reían... o sea, buena onda. Me atendieron super bien pero sentí que para ellos era algo habitual, de todos los días”, concluyó la panelista.

Reflexión de Yanina Latorre sobre el mal momento de Mariana Brey

Luego del testimonio de Mariana Brey, su compañera Yanina Latorre hizo referencia al tipo de cierre de algunos autos, que hacen más fácil el trabajo para los ladrones. Se trata de coches que se abren y se cierran de manera automática, cuando la llave se acerca y se aleja, respectivamente, del mismo. “Ahora hay autos que tienen cierre de contacto. Por ejemplo el mío no es de contacto: yo cierro, me fijo que esté trabado y me voy. Porque ellos te inhiben el cierre en el momento en que vos apretás, pero el ruido de cerrado lo hace igual el auto. El tema es que el de Mariana es de contacto, cuando ella se acerca con la llave, sin hacer nada, el auto se abre”.