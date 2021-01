“Si me preguntabas hasta diez minutos antes de recibir el resultado yo hubiese creído que no lo tenía porque me siento muy bien”, compartió la periodista y panelista de Los Ángeles de la Mañana, Mariana Brey en referencia su reciente diagnóstico por Covid-19 en un programa con nuevos rostros ya que recientemente Ángel De Brito se aisló de manera preventiva hasta el resultado de su testeo.

En diálogo con el nuevo plantel de LAM, Brey se mostró bastante optimista en torno a las características de su cuadro y compartió: “Yo estoy muy bien, no me animo a decir que soy asintomática pero no lo sé. Necesito ir viendo cómo me siento todos los días”.

De todos modos, también expuso que su pareja, Pablo Melillo, está atravesando el virus con muchos síntomas: “Pablo no la está pasando tan bien. Pero, bueno, es un día a día”.

“Tuvo y tiene todos los síntomas. Recién hoy perdió el olfato, pero ayer estuvo con un poquito de falta de aire, controlándose”, agregó e indicó que Melillo fue el primero en presentar síntomas de covid por lo que decidió hisoparse y aislarse de la familia para evitar contagios.

El "nuevo" plantel de LAM

La noticia de su aislamiento preventivo fue anunciada por De Brito el domingo en Twitter, cuando también informó que el programa no quedaría acéfalo al ser reemplazado por su compañera en el Cantando 2020, Laurita Fernández.

En redes había informado sobre el aislamiento, pero el conductor no había revelado que su “contacto estrecho” era la panelista Mariana Brey. Este lunes finalmente se develó el misterio del contagio y Brey participó del programa desde su casa en donde contó cómo estaba llevando la situación.

El programa tuvo su primera edición de “emergencia” con Laura Fernández a la cabeza y con Maite Peñoñori, quien si bien es del plantel estable no mantuvo contacto con ninguna de las otras panelistas en los últimos días. También participaron Barby Franco, Luciana Elbusto y la recién desvinculada de Bendita en Canal 9, Mercedes Ninci.

Mientras tanto, Andrea Taboada, Cintia Fernández, Andrea Bissio, Nancy Duré y Ángela Leiva continúan su aislamiento preventivo ya que compartieron el piso con De Brito el último viernes y deberán esperar el resultado del test del conductor.