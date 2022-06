El fuerte reproche de Jimena Barón a su hijo Momo: "No disfruto"

Jimena Barón se desquitó en sus redes sociales por una decisión que su hijo Momo tomó en las últimas semanas. La intérprete de hits como La Cobra y Se Acabó le hizo un impensado reproche al niño debido al fuerte frío que debió soportar mientras lo esperaba fuera de una institución deportiva.

"Hijo arrancó básquet al aire libre y en invierno, ¿ustedes bien? Por suerte, ahora que no hay viento y cayó el sol está más lindo", escribió la celebridad en dos historias de Instagram que compartió para sus seguidores, donde se la pudo ver con abrigo hasta la mitad de su cara. Sin dudas, el amor por su hijo y la felicidad de que éste realice una actividad que le gusta hace que la cantante aguante esas situaciones, aunque necesite quejarse en sus redes a modo de catarsis.

"Espero una vejez tipo María Antonieta hijo, no es que disfruto verte jugar basket mientras me hago estalactita", escribió Barón en uno de sus tweets a modo de sarcasmo sobre el gran frío que padecía en la cancha donde jugaba su hijo.

Esto ocurrió días después de que Ángel de Brito revelara que Daniel Osvaldo no se haría cargo de sus responsabilidades como padre del hijo de Barón, así como de los niños que tuvo con sus anteriores parejas, Elena Braccini y Ana Oertling. Cuando un seguidor de Instagram le preguntó al conductor de televisión por qué el futbolista no había pasado el Día del Padre con el pequeño, De Brito respondió: "No se ocupa de sus hijos".

