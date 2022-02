El fuerte reclamo público de Graciela Alfano a su hija : "No tienen derecho"

Alfano se expresó sobre su amor por su nieta e hizo una denuncia pública a su hijo por una restricción que le pone a su abuelazgo.

Graciela Alfano se sinceró sobre un conflicto familiar que le genera algo de angustia, en relación a su pequeña nieta. La ex jurado de Showmatch: La Academia contó cómo es su día a día en su faceta de abuela y cómo ha cambiado su lugar en la familia desde el nacimiento de ella.

"Soy una abuela tremenda. Mi hijo dice que como estrella me bajé del cartel voluntariamente y la total atención la tiene ella", comentó Alfano en diálogo con Esteban Presa en su ciclo Así Somos por AM 1140, sobre los sentimientos que tiene hacia Nina, quien la inició en su camino como abuela. "Es la estrella total. Entonces, le saco los pañales, la desnudo toda, le doy témperas en el balcón y la dejo que pinte todo, incluso ella. Por eso la desnudo".

Alfano continuó sobre su devoción por la niña y cuánto disfruta de su abuelazgo: "Es una Frida Kahlo rubia. A mi nieta le doy el permiso para que se divierta, para que disfrute, se pinte, haga un cuadro, sin importar si es lindo o feo, pero que la abuela le dice que es hermoso", relató en referencia a las pocas restricciones que le pone a Nina, con el afán de que disfrute al máximo esta etapa de su vida, con los gesto permisivos típicos de abuela primeriza.

El reclamo de Graciela Alfano a su hija y su nuera en vivo

"Pero tengo un problema, una queja con el tema de mi nieta", comenzó Alfano al hacer alusión al único disgusto que tiene en relación a su relación con la pequeña Nina. Acto seguido, aclaró que su enfado tiene que ver con la poca exposición que los padres de su nieta quieren para su hija. "No me la dejan publicar. No tienen derecho. El abuelo lo que más quiere es poner la foto del nieto o nieta y no te dejan. Hay que respetarlo porque ellos son los padres, pero hice una trampa", cerró Alfano, sobre sus ansias por hacer publicaciones en Instagram junto con su nieta.

