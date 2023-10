El fuerte reclamo de Beto Casella a Alejandro Fantino en Bendita: "Me extraña"

El conductor de TV le hizo un reclamo a su colega. Beto Casella le habló de manera directa a Alejandro Fantino.

Beto Casella es un periodista y conductor de televisión que comenzó su carrera a finales del siglo pasado, pero su máxima popularidad llegó de la mano de Bendita, el ciclo que lleva adelante en El Nueve desde hace más de 18 años. De esa manera, cada declaración del presentador tiene relevancia mediática y así sucedió con sus recientes dichos sobre Alejandro Fantino, a quien le hizo un picante reclamo.

Fantino llegó a la pantalla de El Nueve con un ciclo de debate llamado La Última Cena, parecido a PH Podemos Hablar los sábados por la noche; compite con Andy Kusnetzoff y Mirtha Legrand de manera directa. En la última emisión el programa tuvo un fuerte cruce entre los invitados Mora Godoy y Aníbal Pachano y Casella le hizo una chicana a Alejandro por el poco aprovechamiento de marketing que hizo de esa pelea.

Mientras que desde PH Podemos Hablar anticiparon la fuerte pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese días antes de la emisión del ciclo y por eso se generó expectativa, el cruce entre Pachano y Godoy recién se conoció en el vivo de La Última Cena. "¡Alejandro! ¡Me extraña, querido! ¿Por qué no nos das unos minutitos a nosotros? Entonces decimos ‘¡Uy la que se viene el sábado en lo de Fantino!’”, reclamó a modo de ironía el conductor de Bendita.

Edith Hermida se refirió a la pelea entre Mora y Aníbal y se posicionó sin dudarlo: "Con todo lo que lo quiero a Aníbal, él fue demasiado crítico con ella, fue realmente agresivo cuando ella participó del Bailando y hasta la trató de soberbia. Y el sábado no bajó un cambio, en otro contexto, él volvió a tener todo ese conflicto. Mora es una estrella en el mundo, que llevó el tango a todos lados, es una número uno. A mí no me gustó. Él tiene categoría para opinar, pero fue agresivo, ella es una bomba haciendo lo que hace”.

Edith Hermida, contundente sobre las críticas al conductor Marcelo Tinelli

El conductor de Showmatch volvió a la televisión en la pantalla de América con su icónico Bailando y, si bien ha tenido buenas mediciones de rating, también recibió algunas fuertes críticas por parte de colegas y en las redes sociales. Ante esta situación, Edith Hermida decidió defender al bolivarense: "A mí no me gusta tanto twittero negativo. Es un programa argentino que arranca y que da mucho trabajo. A todos los que se enojaban y lo criticaban, Tinelli es un tipo que apuesta al país que elige, en una tele que esta medio devaluada, aportar. Y no opta por irse a vivir a Uruguay, como otros famosos. Apuesta a un sueño".

"También se lo vuelve a notar más cómodo en este formato y no en el anterior, con los cien jurados ese programa no le quedaba bien, pero en cambio este formato le queda muy bien a Tinelli", sumó la panelista de Bendita, quien está en el ciclo desde la segunda temporada del mismo, a modo de conclusión.