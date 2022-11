El fuerte piropo de Chris Martin de Coldplay a Juana Viale en pleno vivo

La conductora de televisión fue receptora de un halago por parte del cantante de Coldplay. Chris Martin piropeó a Juana Viale en medio de una entrevista.

Juana Viale fue halagada por Chris Martin en medio de una entrevista que hizo junto con "Bebe" Contepomi al cantante de Coldplay. El artista hizo un comentario sobre el look de la nieta de Mirtha Legrand y ésta le hizo algunos obsequios para que se lleve de recuerdo de Argentina.

"I love your 'pantalones'", soltó Martin con una mirada pícara hacia la actriz de series como Malparida y Mis Amigos de Siempre. Por su parte, Viale le respondió con un simple "Thank you", a modo de agradecimiento por su cumplido por el pantalón de seda celeste con motivos marinos que había escogido para la ocasión.

Viale se acercó al cantante al finalizar la entrevista y le hizo dos obsequio alusivos al compromiso ambiental que la banda ha demostrado tener en los últimos años. "Esta es una estaca que representa 100 metros cuadradas de selva tropical que estarán por siempre protegidos de las excavadoras en su nombre. Necesito que lo firmen y se colocará en la selva tropical. Está en el norte de Argentina y el lugar se llama Araucaria II", comenzó su descargo la hija de Marcela Tinayre sobre el primer regalo a Martin.

"Ustedes aman Argentina. El otro regalo es esta belleza que es la Península Valdés. Pero siempre también tenemos la fragilidad que son las dos caras que tenemos”, enunció cuando entregó el segundo obsequio. Chris Martin se mostró agradecido con la actriz: "Es muy considerado. Gracias".

El cruce entre Juana Viale y Juan Minujín

"Hicimos cinco temporadas y ahí se cerró la serie. Es que fueron muchas, fue un montón", enunció Minujín sobre la serie El Marginal. Viale hizo un comentario polémico sobre la serie: "A mí me pareció un poco violenta". El actor defendió el contenido que lo tiene como protagonista y respondió: "Sí, era violenta. Es una ficción, es un poco un reflejo de algunas cosas que pasan en las cárceles y de otras cosas que no. También en las cárceles hay un montón de gente que estudia, que son abogados, economistas".

"Nosotros en la quinta temporada quisimos contar algo... El personaje tiene una radio, cosa que es muy común también en algunas cárceles. Hay un lugar al que fui un par de veces, el Centro Universitario de Devoto, es un lugar donde los internos están de 9 a 18 de la tarde. Son personas que están atravesando su condena de una manera muy distinta. Son economistas, son periodistas, abogados", concluyó Minujín.