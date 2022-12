El fuerte ninguneo de Wanda Nara a L-Gante: "No tengo nada"

La influencer dejó en claro que no está en pareja con el cantante de cumbia y causó polémica. Wanda Nara desmintió los rumores de noviazgo con L-Gante.

Wanda Nara habló sobre su vínculo con L-Gante y aseguró que no tiene una relación amorosa con el cantante de cumbia 420. La expareja de Maxi López y Mauro Icardi habló sobre su presente y cómo pasará la celebración de Año Nuevo.

"Elián es un amigo, con él está todo bien. Es un amigo, no tengo nada que blanquear", respondió la celebridad cuando fue consultada por su relación con L-Gante, tras los videos y fotos en los que se vio a la pareja en acarameladas situaciones, según citó el portal El Trece TV.

La influencer también reveló que pasará Año nuevo junto con su familia en Punta del Este, lo que se contradice con lo que aseveró Maxi López antes de las fiestas, cuando contó que sus hijos pasarían las festividades con él en Inglaterra y Wanda viajaría al país europeo.

La palabra de Maxi López sobre su vínculo con Mauro Icardi y Wanda Nara

"Estamos bien. Creo que está bueno por los chicos más que nada. Estamos trabajando juntos para que los chicos puedan crecer en el mejor de los ambientes. Nos costó varios años pero creo que tenemos que seguir por la misma situación en la que estamos", comenzó su descargo el futbolista sobre su relación con la madre de sus tres hijos.

López fue entrevistado por el cronista de Socios del Espectáculo, Walter Leiva, y cuando éste le consultó por su relación con Icardi, respondió: "El diálogo lo tengo con ella. Tratamos de trabajar en conjunto para que los chicos tengan su proceso en la escuela, sus deportes, sus cosas. Organizarnos para darles una mano cuando ella viaja y yo estoy, o cuando yo viajo y está ella. Ese es el vínculo que tenemos".

La furia del hermano de Mauro Icardi con Wanda Nara

"Así empezó Guido Icardi. Una relación poco amorosa con su excuñada, Wanda Nara. Porque Guido fue al hueso, volvió a atacar a Wanda y a darle donde más le duele", relató el periodista Guido Zaffora sobre las delcaraciones de Guido Icardi contra Nara en las redes.

"Digan lo que digan, es un asco. La hipocresía... A ver si me denuncia por decir lo que pienso a mí también. Ah, no, que me saca un euro", había posteado el hermano de Mauro Icardi en sus historias de Instagram.