El fuerte drama que afectó a Sol Pérez en su adolescencia: "Peleé mucho"

La influencer habló de su pasado y sorprendió al recordar su relación con su madre cuando era más chica. Sol Pérez contó cómo se encuentra actulamente su vínculo con su mamá.

Sol Pérez dio a conocer cuán conflictivo ha sido su vínculo con su mamá a lo largo de su vida y conmovió con sus palabras. La celebridad de redes destacó que hoy en día goza de una excelente relación con su progenitora pero que en su adolescencia la situación no era la misma.

"Con mi papá me llevo excelente, lo amo con todo mi corazón; pero mi mamá es mi mejor amiga”, comenzó la modelo en diálogo con Andy Kuznetzoff en el ciclo PH, Podemos Hablar, donde estuvo como invitada junto con Betiana Blum, Mauricio Dayub, Matías Alé y Callejero Fino. Y agregó: "En su momento, en la adolescencia me peleé mucho con mi mamá".

Pérez contó que su madre le ordenaba todo el tiempo lo que debía hacer y cómo. "Era muy sargento, yo iba al colegio todo el día y me estaba atrás constantemente. Me acuerdo que recién se empezaba a usar el mail y yo tenía 14 años y mi mamá se me paraba atrás. Y yo quería chamuyar, no daba, y me re peleaba", contó la "chica del clima".

"Era un escándalo en mi casa y en su momento la veía como mi enemiga Nº 1. Pero hoy mi mamá es mi mejor amiga. Yo me muero sin ella", concluyó Pérez a modo de aclaración.

Sol Pérez sobre su enamoramiento de su actual pareja

La vedette pasó al frente en el ciclo de Telefe cuando Kusnetzoff leyó la consigna: "Pasen al frente quienes creen en el matrimonio". Sol dejó en claro que con sus anteriores parejas nunca tuvo planes de casamiento pero con su actual, sí. "Estoy organizando todo. Me caso en noviembre del año que viene con Guido. Nos conocimos en el gimnasio hace casi tres años y desde ahí nunca más nos separamos", comentó Pérez en alusión a su relación amorosa.

Sol aseguró que Guido le estuvo atrás por redes sociales durante años pero que después, cuando se empezaron a ver, ella tuvo que remar mucho para que la relación pudiera concretarse. "Creo que nos conocimos en agosto, en octubre nos pusimos de novios y en diciembre nos fuimos a vivir juntos", agregó la ex participante de Bailando por un sueño. Pérez contó que su pareja le propuso matrimonio en un barco mientras navegaban ante los paradisíacos paisajes de Capri. "Viene y veo que se arrodilla y saca el anillo. No lo podía creer", cerró.