El fuerte descargo de Nicole Neumann contra Fabián Cubero: "Los hechos hablan por si solos"

La modelo habló luego de la contundente decisión del exfutbolista de revocar el permiso para que sus hijas viajen al exterior.

Nicole Neumann emitió un fuerte e irónico mensaje en contra de Fabián Cubero. La modelo rompió el silencio luego de la inesperada decisión que tomó el exfutbolista de revocar el permiso para que las hijas que tienen en común puedan viajar al exterior sin ser acompañadas por su papá y se mostró muy indignada.

Luego de volver de sus vacaciones, Neumann fue interceptada por el móvil de Intrusos para hablar de esta situación que reavivó la polémica entre la expareja. "No tengo idea, me bajé del avión y fui derecho a trabajar", confesó la jurado de Los 8 Escalones del Millón cuando fue consultada por la repentina decisión del exfutbolista.

"No, no estoy al tanto. Llegado el momento, de ir al exterior, tendré que chequear", continuó Neumann y luego lanzó una letal determinación. "Si es así, qué le hace una raya más al tigre", sentención la modelo en tono irónico contra el papá de sus hijas.

Por último, Nicole Neumann finalizó: "No me hago ideas de lo que no sé si es una realidad o no. Todo tiene solución. Yo solo te puedo hablar de mí. Es difícil hablar del otro". "Acá no son mis sentimientos el tema, son los hechos. Y los hechos hablan por sí solos", sentenció sin querer decir más sobre el tema.

Fabián Cubero y una decisión que reaviva la guerra con Nicole Neumann

Fabián Cubero tomó una escandalosa decisión en torno a su vínculo con Nicole Neumann, su expareja, que puede derivar en una guerra legal próximamente. El exfutbolista ya venía acumulando tensiones sobre este tema, por lo que se suma un nuevo capítulo a la pelea que data de un largo tiempo.

Es sabido que la relación amorosa entre Fabián Cubero y Nicole Neumann no finalizó en buenos términos. Últimamente las cosas venían muy tranquilas, pero el deportista pateó el tablero y se presentó en migraciones para llevar adelante una decisión que tiene que ver con las hijas que tienen en común.

Cubero revocó el permiso para que puedan viajar y reavivó la batalla mediática para con la jurado de Los 8 Escalones del Millón. "Esta decisión ni siquiera fue consultada con su abogado, César Carozza. Cubero decidió revocarle a Nicole el permiso para sacar a las hijas del país", detalló Maite Peñoñori a través de Intrusos, programa conducido por Flor de la V en América TV.

La sorpresiva acción del exjugador de Vélez Sarsfield en torno a sus hijas Allegra, Indina y Sienna puede llegar a tener consecuencias en el marco de lo legal si Nicole Neumann responde a través de su abogado. "Se presentó en migraciones para revocarlo. Esto ya había pasado en otras ocasiones. No sé si pasó algo ni si había planeado un viaje. Ella sí va a viajar a Europa, no sé si con las chicas", añadió la panelista.