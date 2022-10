El fuerte descargo de Laurita Fernández en El Trece: "Me incomoda"

Laurita Fernández lanzó un contundente comentario sobre los rumores en torno a su relación con el productor de El Trece y realizó un particular pedido.

Laurita Fernández decidió romper el silencio y dialogó con la prensa. La reconocida conductora de Bienvenidos a Bordo fue consultada sobre su relación sentimental con un productor de El Trece y realizó un fuerte descargo con un particular pedido.

Luego de que se viralizaran imágenes de Laurita besando a Claudio Brusca -más conocido como "El Peluca"-, que se desempeña como productor del programa que ella misma conduce, Laurita dialogó con Socios del Espectáculo y manifestó entre risas: "Qué se yo… No sé, no tengo nada que decir".

Ante la insistencia del reportero, la animadora indicó: "Compartimos una salida y nada..., no sé qué decir. Es un nada de ponerle como rótulos y títulos a situaciones que suceden en la vida, y punto". Sin embargo, el periodista le preguntó sin vueltas: "¿Chaparon como aseguran? ¿El que calla otorga?". "Qué se yo, ja, no sé...", respondió, entre risas.

Laurita Fernández y Peluca, el productor de El Trece con el que tiene una relación.

Luego, otro periodista le consultó: "¿Te gusta? ¿Es el tipo de hombre que te atrae? ¿Tiene cualidades que te pueden atraer más allá de lo laboral?". "No sé, me incomoda... ¿Por qué apurarse a situaciones?", contestó Laurita, sin filtro. "Hay que disfrutar, no sé si va o no, está todo más que bien... es un sol y no le hacemos mal a nadie", añadió.

Adrián Suar levanta a Laurita Fernández de El Trece: qué remplazo tiene para la conductora

Adrián Suar se encuentra en plena etapa de cambios de cara el 2023 y están anunciadas varios bajas de programas importantes, como es el caso de Bienvenidos a Bordo, conducido por Laurita Fernández. Pese a esto, parece que el gerente de programación de El Trece levanta el ciclo antes de lo pautado y ya tiene a su reemplazante.

La actualidad de El Trece está marcada por varios cambios en la programación habitual. En este contexto, Adrián Suar toma las riendas del asunto, aunque con una novedad que sorprendió a todos. Los últimos programas de Laurita Fernández iban a ser a fin de año, pero parece que será antes.

La información fue brindada entre el periodista Nacho Rodríguez y la cuenta de Twitter Televisador. "¿Levantamiento de programa de tele antes de lo pensado?", anunció el portal de espectáculos, mientras que horas más tarde, el comunicador lo terminó de confirmar a través de la misma red social.

Aún no se sabe cuándo son los últimos minutos al aire de Laurita Fernández, pero se filtró quién será su reemplazante. Se trata de Nicolás Magaldi, quien llega a la pantalla de El Trece. Su último roce en televisión fue este año, cuando estuvo al frente de Nosotros a la Mañana cuando "El Pollo" Álvarez se tomó vacaciones.