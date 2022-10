Laurita Fernández quedó escrachada a los besos con un productor de El Trece: el video

La conductora de Bienvenidos A Bordo fue captada en un boliche con un reconocido productor de El Trece. El video.

Laurita Fernández fue vista en un boliche de manera muy acaramelada con un reconocido productor de El Trece. El video del momento causó revuelo por todos lados, se compartió a través de las distintas redes sociales y hasta fue replicado por distintos programas de espectáculo.

En un contexto marcado por su alejamiento de El Trece con Bienvenidos A Bordo y su participación en obras teatrales, Laurita Fernández se mostró a puro chape en un boliche con quien se presume que es su nueva pareja. Se trata de su propio productor llamado Claudio Brusca, más conocido como "Peluca".

"Habían ido a cenar, subieron historias, pero nunca juntos", deslizó Andrea Taboada en LAM, conducido por Ángel De Brito a través de América TV. Cabe recordar que semanas atrás, Laurita brindó declaraciones en torno a su vida íntima y fue contundente.

Allí declaró que estaba "muy contenta" con su presente y enumeró qué detalles no extraña de estar en pareja: "Todo lo que significaba estar en un vínculo, en una relación seria o formal, y ni hablar de la convivencia". A su vez, agregó: "Nada que aclarar de nada. No tengo nada que decirle a nadie. Soy una mujer grande con mis impuestos al día. Me encanta disfrutar y estoy liviana por la vida. Hace mucho tiempo que buscaba eso".

Adrián Suar levanta a Laurita Fernández y ya tiene reemplazo

Adrián Suar se encuentra en plena etapa de cambios de cara el 2023 y están anunciadas varios bajas de programas importantes, como es el caso de Bienvenidos a Bordo, conducido por Laurita Fernández. Pese a esto, parece que el gerente de programación de El Trece levanta el ciclo antes de lo pautado y ya tiene a su reemplazante.

La actualidad de El Trece está marcada por varios cambios en la programación habitual. En este contexto, Adrián Suar toma las riendas del asunto, aunque con una novedad que sorprendió a todos. Los últimos programas de Laurita Fernández iban a ser a fin de año, pero parece que será antes.

La información fue brindada entre el periodista Nacho Rodríguez y la cuenta de Twitter Televisador. "¿Levantamiento de programa de tele antes de lo pensado?", anunció el portal de espectáculos, mientras que horas más tarde, el comunicador lo terminó de confirmar a través de la misma red social.

Aún no se sabe cuándo son los últimos minutos al aire de Laurita Fernández, pero se filtró quién será su reemplazante. Se trata de Nicolás Magaldi, quien llega a la pantalla de El Trece. Su último roce en televisión fue este año, cuando estuvo al frente de Nosotros a la Mañana cuando "El Pollo" Álvarez se tomó vacaciones.