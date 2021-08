El fuerte cruce entre Sandra Borghi y Mauricio D´Alessandro en Nosotros a la mañana: "Mentís descaradamente"

La periodista y el abogado de Matías Morla protagonizaron un momento caliente en El Trece mientras debatían por las hijas de Diego Maradona. "Mentís descaradamente", la acusó él.

Sandra Borghi y Mauricio D´Alessandro protagonizaron un momento tenso al aire en el programa en Nosotros a la Mañana (El Trece) mientras debatían sobre la actualidad de las hijas de Diego Maradona. "Mentís descaradamente", la acusó él en el instante más caliente de la discusión en vivo y a la distancia.

Con relación al conflicto de Dalma y Gianinna con el exabogado del "Diez", Matías Morla, la conductora introdujo el tema en el piso del canal: “Las chicas reaccionan porque detrás de una investigación penal empieza a aparecer el nombre de Morla como uno de los cerebros de todo lo que desató esa causa penal que tiene siete imputados".

"Es cierto que Morla aparece mencionado en todo esto como un supuesto jefe, no hay una causa penal que lo vincule. Esto es lo que despierta la indignación de las hijas de Maradona. No es que de la nada salieron a publicar este comunicado... Ellas están dolidas por las decisiones que tomaba Morla con la vida de Diego y que lo llevaron a su muerte”, profundizó la periodista con relación a quien justamente defiende D’Alessandro.

Cómo empezó el cruce entre Mauricio D’Alessandro y Sandra Borghi en El Trece

“No hay una sola imputación en la causa penal por la muerte de Maradona que diga que Morla era el jefe de algo, es mentira eso”, respondió D’Alessandro. “No, imputación no. Por eso dije que no hay imputación, pero todos refieren a que Morla era su jefe y era quien daba las indicaciones”, reiteró la presentadora que también comandó un documental sobre la muerte de "Pelusa" en Todo Noticias (TN).

"Tampoco es verdad, yo sé que vos hiciste un gran trabajo de eso, pero lo hiciste totalmente influenciada porque recibiste de una de las partes la información parcializada y trabajaste sobre la base de una de las partes. Eso se vio reflejado”, le apuntó el abogado de Morla.

“Me extraña que subestime tanto mi trabajo periodístico, me conoce bien... ¿Quiere que le cuente la cantidad de reuniones que tuve?”, lo desafió la conductora, a lo que él contestó en forma tajante: “No la subestimo, pero conmigo no la tuviste”. Sin embargo, Borghi le devolvió: “Yo tuve sobradas reuniones con los tres fiscales de la investigación, ¿no le parece que me alcanza?”.

“Le alcanzó para decir una mentira. Es una mentira que Morla es el jefe de una organización. Mentís, mentís descaradamente. No sé si son los fiscales los que te lo dijeron”, insistió D’Alessandro.

“Vamos a aclarar este tema porque está poniendo en mi boca palabras que no dije, yo no dije que ‘Sandra Borghi cree que es el jefe’ de los audios, de la investigación, de la causa… Aparece señalado Morla, ¿esto es verdad o no?”, continuó ella.

“Eso es mentira, ni aparece señalado porque sino hubiera sido imputado. Es mentira. Yo sé que no lo hacés a propósito, no digo que sos una mentirosa ni que lo hacés a propósito”, señaló el letrado.

Sin aflojar, la presentadora se dirigió otra vez a su interlocutor: “Creo que no tenemos que personalizar esto, yo todavía me pregunto qué hace D’Alessandro defendiendo a Morla, ¿todavía no se arrepintió de eso?”.

“Yo soy abogado y hasta ahora la Justicia me viene dando la razón”, aseguró Mauricio. “Y yo soy periodista y todavía ninguna investigación se me vino en contra ni nadie me hizo una acción legal”, le devolvió Borghi.

“No, yo no te voy a hacer una acción legal ni voy a permitir que nadie te la haga por decir esa barbaridad que dijiste recién. Lo único que te digo es que es mentira decir que lo señalan como el jefe de una organización, porque no lo mencionan como jefe”, concluyó un durísimo D’Alessandro.