El fuerte cruce entre Dolli Irigoyen y Mica Viciconte en MasterChef: "Te cuesta escuchar"

Dolli Irigoyen fulminó a Mica Viciconte en su devolución en MasterChef Celebrity, ella la contradijo y se armó una discusión.

Dolli Irigoyen, miembro del jurado en Bake Off Argentina, se sumó a MasterChef Celebrity y le dio una dura devolución a Mica Viciconte. En esta oportunidad, ella cocinó una tarta con masa sablée, guayaba, lychee, maracuyá, manga verde y melón chino pero una decisión que tomó le jugó una mala pasada y Dolli no hizo la vista gorda.

Al recibir su devolución, en la que la acusó de no haber prestado la suficiente atención, Viciconte saltó a defenderse y le explicó a Dolli los motivos por los que estaba equivocada. Esto aumentó aún más la tensión entre el resto de los miembros del jurado y el momento se volvió viral en las redes sociales.

Mientras probaba su plato, Irigoyen comenzó a desarmar el postre de Mica, que tenía trozos de fruta desparramados por encima que le tomaron varios minutos para acomodar uno por uno. “Es como un poco desgarrador ver que te están desarmando la comida. Dolli me arruina la decoración, básicamente. Puse fruta por fruta, ¿entendés eso?”, se quejó mirando a las cámaras.

“Mica, me parece que te cuesta escuchar”, soltó Irigoyen en su devolución. Al notar que la influencer se reía, le reprochó: “¿Te da risa? A mí no me da ninguna risa. ¿Sabés por qué? Porque tenías una maravillosa canasta con unas frutas tropicales extraordinarias y casi no están”, le marcó.

“Te pedimos una especie de pastrafrola, es decir, la masa con la guayaba, crema y una parva de frutas: las cerezas, el lychee, los trozos de manga… es una pena, realmente, que nos presentes algo muy parecido a lo de ayer”, cerró Dolli, a lo que Mica le contestó con un notable gesto de disconformidad que no se parecía en nada al postre que había hecho en el desafío anterior.

“En cuanto a la presentación. Está pobre de frutas”, le explicó Irigoyen. “Eso lo respeto, pero no es que no escuché. Escuché, hice el almíbar, obviamente faltaron más frutas, pero no es que no escuché. Seguí los pasos, quizás no salió correctamente, pero escuché”, se defendió ella.

Las devoluciones de Germán Martitegui y Damián Betular para Mica Viciconte tras el reto de Dolli

Después del cruce entre ella y Dolli, el resto del jurado le dio la devolución a Mica. “Sí, sorda no sos. Pero si lo escuchaste no lo entendiste”, expresó Germán Martitegui. “No lo logré, que es diferente, pero escuché”, volvió a defenderse ella. “Bueno, no lo lograste y acá se trata de lograr las cosas. Yo pensé que ibas a hacer el mejor plato porque tenías unas frutas espectaculares”, agregó el chef.

En su explicación, le dijo que el mayor problema era la presentación estética del plato y que hubiese sido muy diferente si cortaba las frutas “en forma alargada y con más volumen”. “Hubiesen sido más protagonistas las frutas. No tiene emoción”, sentenció.

Por su parte, Damián Betular le dijo que “es una cuestión de tomar decisiones” y que si a él le hubiese quedado así de alta la masa en un postre le habría quitado la crema para compensar. “Es como cuando vas a la pastelería y decís ‘esta no la compro porque está hace una semana’. No es linda”, cerró. Finalmente, Viciconte admitió haber tomado malas decisiones y que no debería haberle puesto crema a su postre, aunque siguió sosteniendo que no poder aplicar bien una consigna no es sinónimo de no escuchar.