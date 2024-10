El folklore, de fiesta por lo que pasará en Telefe: la reunión que todos esperan

El folklore vivirá un esperado día por lo que ocurrirá en Telefe.

Varios exponentes nacionales del folklore argentino protagonizaron un evento musical que se transmitirá por la pantalla de Telefe el domingo 3 de noviembre. Músicos como Soledad, Ahryre, Juan Carlos Baglietto y Sandra Mihanovich se presentaron en el Gran Rex, en un concierto benéfico a beneficio de la fundación ACNUR.

Con la causa de ayudar a los refugiados de todo el mundo como bandera, los artistas se unieron en el escenario del teatro porteño e interpretaron canciones del repertorio de todos ellos, con colaboraciones inesperadas por los fanáticos. "Me sumé a esta causa porque los seres humanos vivimos todos en un mismo lugar y la empatía es algo que no debemos perder nunca", comentó La Sole según citó El Ciudadano.

"En este caso, creo que lo que más dolor causa es el desarraigo sobre todo cuando uno no elige, cuando pierde a sus seres queridos, sus cosas, en algunos casos te quedas solo frente al mundo”, cerró la artista oriunda de Arequito. Por su parte, la artista Sandra Mihanovich soltó: "Cuando vos das, recibís mucho más, y al colaborar sumás un grano de arena para ayudar a cambiar las cosas".

El proyecto de La Sole, lejos de la música

El nuevo emprendimiento de La Sole se basa en la venta de remeras y musculosas con la tapa de su nuevo material discográfico estampada en el frente: se trata de una foto de ella con 15 años haciendo su icónico revoleo del poncho. "Con estas palabras recibieron a La Sole por primera vez en Cosquín, un viernes de enero de 1996, cuando con 15 años cantó por primera vez ante 10.000 personas que no la conocían. Hoy, casi 30 años después, Soledad celebra el camino recorrido con el disco “Que sea con suerte”, un viaje a través del tiempo donde retoma algunas de las canciones que han sido parte fundamental de su trayectoria. Y vos podés ser parte. ¿Te gustaría tener la remera oficial del disco?", reza el posteo de redes en cuestión.

Soledad deslumbró en su show en el Gran Rex.

La Sole habló de su recorrido musical

"Siempre busqué ser honesta conmigo y hacer algo distinto, pero la respuesta de la gente me sorprendió. Cuando mi vida cambió gracias a la música, no imaginé que iba a tener todo este recorrido", comenzó su descargo la artista oriunda de Arequito. Y sumó: "Creo que es mucho más real decidir que vas a dedicarte a la música cuando estás en el baile, que sin conocer de qué se trata, porque uno toma la decisión sabiendo lo bueno y lo malo. Me siento muy orgullosa de ser una mujer que empezó siendo una pibita que eligió un género musical poco convencional y no comercial. Me parece que lo que es original y honesto de alguna manera impacta. De la noche a la mañana me convertí en un fenómeno que fue más allá de lo musical y pienso que se debió a que generé un nexo entre los que vivimos en el interior y los que están en las grandes ciudades".