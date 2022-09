El filoso mensaje de Yanina Latorre sobre Ana Rosenfeld: "Es casi indigente"

Yanina Latorre destrozó a Ana Rosenfeld en LAM (América TV) tras la victoria de la abogada en la Justicia.

Yanina Latorre publicó un explosivo mensaje en sus redes sociales contra la abogada Ana Rosenfeld, quien recientemente celebró si triunfo en la Justicia frente a una demanda que le hicieron unas exclientas.

Latorre y Rosenfeld llevan bastante tiempo enfrentadas desde que fueron compañeras de trabajo en LAM (América TV) y tuvieron varios cruces frente a las cámaras. En su descargo, la "angelita" apuntó contra la letrada y aseguró que es casi "una indigente".

"Se complico la sucesión. Una acreedora la abrió oportuna deuda que nunca cobró. Vaciaron la caja fuerte. Ampliaremos", publicó la esposa de Diego Latorre en su cuenta de Twitter. Si bien no dio nombres, sus seguidores entendieron que se refería a Rosenfeld.

Minutos después, agregó: "La hija se presentó en un juicio de daños que le inició a una ex cliente y manifiesta que vive de prestado, que no tiene dinero, ni bienes. El escrito es hermoso. Es casi indigente, la caradura".

La palabra de Yanina Latorre sobre la victoria de Ana Rosenfeld en la Justicia

A pesar de que la abogada aseguró haber ganado el juicio, Yanina Latorre se mostro escéptica y dijo que hasta que no viera pruebas con documentos, no le iba a creer. "Yo vi el tuit de Ana, le pregunté hoy y me dijo que sí, ya está, les gané. Yo si Ana pone un tuit, le creo", observó Ángel de Brito.

"Viste el tuit, ¿pero viste la prueba? Yo no le creo", le dijo la "angelita" a Ángel de Brito. "Deberías pedirle disculpas, por tu culpa se fue de LAM", le sugirió el conductor, pero la mediática se negó rotundamente. El resto de las panelistas comenzaron a preguntarse si realmente la abogada se habrá ido de LAM por sus peleas con Yanina, a lo que la "angelita" volvió a apuntar: "Ella creyó que iba a ser Susana Giménez. Chicas, tampoco se hagan las simpáticas, no se la aguantaba nadie".

Por su parte, Rosenfeld publicó un furioso mensaje en sus redes contra quienes no le creyeron que ganó el juicio: "¡Basta de interpretaciones! ¡Se hizo Justicia! ¡GANÉ! ¡Y el que no sabe y no entiende que vaya a la única fuente que es el expediente! ¡La sentencia es clara! ¡Se les cayó la careta!".