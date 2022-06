El filoso comentario de Lanata sobre Jonatan Viale: "Terrible hijo de puta"

Jorge Lanata se despachó con un fuerte exabrupto contra Jonatan Viale durante el programa que conduce en Radio Mitre.

Jorge Lanata sorprendió este viernes al dejar un picante comentario sobre Jonatan Viale durante la columna de espectáculos que hace Marina Calabró en su programa de Radio Mitre. "¡Terrible hijo de puta!", disparó el conductor contra su colega, que tiene uno de los programas más vistos de LN+, el canal que reúne a buena parte de los más conocidos operadores macristas.

Pese a que no comparten señal, Jorge Lanata y Jonatan Viale tienen una buena relación, cimentada en sus constantes operaciones y críticas contra el gobierno de Alberto Fernández. Por eso sorprendió el arranque violento que tuvo el conductor de Lanata sin filtro para con su colega en medio del programa que conduce en Radio Mitre. El inesperado comentario sucedió durante la columna de espectáculos que suele hacer Marina Calabró. La panelista estaba hablando de las mediciones de rating de distintos programas de la televisión argentina cuando frenó para contar algo sobre el hijo de Mauro Viale.

"Voy a contar una breve anécdota personal, estábamos en una reunión de producción con Leuco, y preguntan '¿Cómo anda Jony? ¡Tranqui, seis puntos!'", comenzó contando la periodista. Inmediatamente después, Calabró contó que el pico de rating del día anterior del ciclo que conduce Viale en LN+ había superado los seis puntos. Lejos de quedarse callado, Lanata lanzó un fuerte exabrupto contra su colega: "¿Perdón? ¡Un terrible hijo de puta! ¡Digámoslo de una vez!".

"Alfredo Leuco y yo nos quedamos como patitiesos ¡Le juro! ¡Seis puntos! ¿Qué estaba haciendo?", replicó Marina Calabró, entre risas. Por su parte, el conductor redobló la apuesta: "¡Sale en bolas! ¡Sale en calzoncillos!". Para cerrar el tema, Calabró contó qué estaba mostrando en el momento del pico de rating del ciclo de Jonatan Viale, que promedió cinco puntos. "La verdad, me re contra saco el sombrero", concluyó la periodista respecto a la labor que está haciendo su colega.

Verónica Llinás destrozó a Eduardo Feinmann y Jonatan Viale por una fake news: "Fakeman y llorón"

La famosa artista recurrió a su Twitter para liquidar a los periodistas de LN+. Allí publicó de manera absolutamente lapidaria el miércoles 13 de abril de 2022: "No pidieron disculpas ni @JonatanViale ni @edufeiok por burlarse de mí con un tweet falso. Y eso que los traté con todo el respeto que no se merecen", comenzó. Y siguió: "Tal vez, si los hubiera llamado Eduardo Fakeman y Gordito Llorón habría tenido mas visibilidad. Pero no, me parecería más a ellos".