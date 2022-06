El filoso comentario de Flor Peña sobre Paulo Dybala: "Con los dientes"

Flor Peña sorprendió a todos al opinar sobre el futbolista de la Selección Argentina. Paulo Dybala y un comentario que lo tiene como protagonista.

Flor Peña analizó el triunfo de la Selección Argentina ante Italia en Wembley, sin embargo sorprendió a todos al opinar sobre Paulo Dybala. "Con los dientes", expresó la conductora de América TV.

Luego de la goleada ante la "Azzurra" en territorio inglés, Flor Peña dio su opinión del encuentro en el programa nocturno que realiza en la TV abierta, y expresó: "Lo primero que quiero decir es que estamos contentos porque le ganamos a Italia. Era un partido importante y estamos llegando muy bien al Mundial con una imagen muy positiva, pero, como siempre, hay ‘highlights’”.

Dejando a Dybala para el final, Flor Peña comenzó hablando del himno argentino: "Lo primero que quiero decir es: ¿está chequeado que los jugadores deben tener micrófono cuando cantan el himno, inclusive los otros? ¿Viste que se los escucha cantar a todos desafinados? El himno en la cancha es como los cumpleaños: nunca se canta bien”.

“¿Vieron que Dybala es horrible? Yo que he jugado mucho al fútbol… ¡No, Dybala no es horrible! Lo que es horrible es que te pongan cuatro minutos antes que termine el partido, pero peor es que le hacen el plano a Dybala y ¿estaba chequeado ese corte de pelo? Era como que alguien le arrancó con los dientes el flequillo", remató Flor Peña. De este modo, dejó más que claro que el nuevo look del cordobés no le agradó.

Flor Peña también criticó a De Paul: "No fue su mejor partido"

Aludiendo a su noviazgo con Tini Stoessel, Flor Peña disparó contra Rodrigo De Paul y su actuación en Wembley. A su vez, le reprochó no haber nombrado a su pareja en el reportaje post-partido en ESPN: “Otra cosa: no fue el mejor partido de De Paul. Para mí que hubo algo de ‘Tini, Tini, Tini’, lo tiene loquito de amor. No fue su mejor partido, no estuvo brillante. Pero: ¿hubo necesidad al final de mandarle un saludo a la novia, que no la nombró pero todos sabemos quién es?”.

Rodrigo De Paul le dedicó el triunfo de Argentina a Tini Stoessel: "Mi novia"

La Selección Argentina venció por 3 a 0 a la Selección de Italia, consagrándose ganadora de la Finalissima 2022. Los goles los convirtieron Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala. Cuando terminó el partido, los jugadores fueron entrevistados por la prensa y fue Rodrigo De Paul quien sorprendió a los televidentes al mandarle un mensaje de amor a su novia luego de alcanzar la victoria que todos esperaban conseguir.

Rodrigo De Paul estaba hablando de cómo vivió el partido y antes de terminar expresó: "Dejame mandarle un beso muy grande a mi familia, a mi mamá, a mis hijos, a toda la gente que está ahí del otro lado siempre apoyándome, asique bueno, nada, a ellos, a mi abuela, a mi novia, a todos. Les quiero mandar un beso grande y agradecerles por estar siempre". De esa forma, el futbolista le dedicó el triunfo a las personas que siempre están apoyándolo de manera incondicional.

Como era de esperarse, "El Pollo" Vignolo que rápidamente reaccionó al escuchar que Rodrigo De Paul le estaba dedicando el triunfo a Tini Stoessel, le dijo: "Ahí está el mensaje mandado, abrazo grande, te deben haber estado viendo". El deportista respondió afirmando lo que decía el periodista y sonriendo con picardía, entendiendo que se hacía referencia a su actual pareja.