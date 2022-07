El fatal audio de Pepe Cibrián a su esposo: "No hay caso"

El esposo de Pepe Cibrián se atrincheró en la casa del artista y crece el escándalo amoroso entre el matrimonio.

Pepe Cibrián se enteró por la televisión que Nahuel Lodi se besó con otro hombre en su despedida de soltero, un hecho que el artista calificó de traición y devino en una crisis matrimonial que terminará en divorcio. El escándalo crece ante la filtración del audio de Cibrián con su primera reacción al video que incriminó a su esposo.

Intrusos (América TV), el magazine que publicó el video de Nahuel Lodi a los besos con otro hombre, reveló las actualizaciones de la crisis matrimonial que atraviesan Pepe Cibrián y su esposo con una preocupante noticia. "Nahuel está atrincherado en la casa de Pilar que compartían", expresó la panelista Maite Peñoñori.

"Él quiere esperarlo, hablar y tratar de sacar adelante la relación", agregó. Sumándose a su compañera, otro de los panelistas de Florencia de la V deslizó: "Me dijeron que está arrepentido de lo que hizo".

Con las actualizaciones del escándalo la conductora anunció el audio de Pepe Cibrián los segundos posteriores a la filtración del video que expuso a Lodi. "Cuando vuelva de Córdoba voy a separarme. No por esto, sino porque no hay caso Nahuel: no es bueno ni malo, es otro mundo. Yo estoy destruido, muy caido. Es mucho pegarme", se le escucha decir al referente del teatro musical, destrozado por la traición de su amado.

Pepe Cibrián rompió el silencio: "No hay una solución"

"El día que a él le hicieron una despedida de soltero un grupo de amigos, antes de la boda, ahí fue donde sucedió este evento, no es que él iba a bailar solo, eso fue en ese día", comenzó su descargo Cibrián en diálogo con Susana Roccasalvo y el equipo de Implacables. "¿Ustedes habían pactado de pronto salidas por separado, tipo pareja abierta?”, consultó la periodista, a lo que el actor respondió con un rotundo "no".

Cibrián reveló que él se encontraba en un spa cuando se enteró de la noticia y enunció: "Entonces me lo comentaron y obviamente al ver el video le pedí a alguien que hable con Nahuel y que se fuera, no tenía nada más que hablar, no hay una solución para eso". Roccasalvo le consultó si en ningún momento tuvo a su ahora ex pareja frente a él para que le pueda explicar la situación y Pepe soltó: "No, ya sabrá él por qué lo ha hecho. Porque además esto involucra no solamente a mí, sino que también a su familia, a su gente más cercana, nunca le hubiese preguntado ni me importaría preguntarle".